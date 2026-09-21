Kelták ráznák le a brit igát

Ha sikerülne a népszavazásokat kiírni és esetleg meg is nyerni, egy teljesen új történelmi helyzet alakulna ki. Észak-Írországban állan­dóan rettegnek attól, hogy visszatérnek a harcias idők, márpedig a független Észak-Írország és az Ír Köztársaság egyesülése akkor szinte eldöntött tény volna. Ez az ottani protestáns közösség számára nem opció, ugyanakkor nem biztos, hogy a rég letett fegyvereket a mai fia­talok felvennék-e.