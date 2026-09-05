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Európa, én így nem szeretlek

A hetvenes-nyolcvanas évek sem volt leányálom arrafelé, de akkoriban elképzelhetetlen volt mindaz, ami ma zajlik nyugaton

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Bayer Zsolt
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2026. 09. 05. 5:50
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1977. január 4-én a szervezet támadást intézett egy amerikai tüzérségi bázis ellen Gießenben. Több terrorista meghalt. (Istennek hála – B.Zs.)

1977. április 7-én a terroristák meggyilkolták a vádat képviselő Siegfried Buback szövetségi főügyészt, mivel őt tartották felelősnek Holger Meins 1974. november 9-i haláláért.

A terrorszervezet korábbi támadásaitól eltérő új irányvonal Jürgen Ponto, a Dresdner Bank vezetőjének frankfurti meggyilkolásával folytatódott július 30-án. A RAF célpontjai az államapparátus és a gazdasági szektor kulcsfigurái lettek. Szeptember 3-án bombát robbantottak a szövetségi ügyész hivatalában, hogy elérjék a börtönben tartott RAF-tagok izolálásának megszüntetését. Szeptember 5-én elrabolták Hanns-Martin Schleyert, a gyáriparosok szövetségének elnökét, a kíséretében lévő rendőröket pedig agyonlőtték.

1978-ban Christian Klar vette át a szervezet irányítását, és több sikeres bankrablást hajtottak végre. A Vörös Hadsereg Frakció 1979. június 25-én hallatott újra magáról, amikor megpróbálta meggyilkolni az amerikai NATO-főparancsnokot, Alexander Haig tábornokot.  A Vörös Hadsereg Frakció csaknem kétéves hallgatás után, 1981. augusztus 31-én bombát robbantott a ramsteini amerikai légi bázisnál, két héttel később pedig Frederick Kroesen amerikai tábornokot próbálta megölni Heidelbergben. Habár ezek az akciók sikertelenek voltak, rámutattak arra, hogy a RAF korántsem fejezte be tevékenységét.

A nagy port kavaró kiáltványuk utáni első RAF-akció 1984. december 18-án volt, amikor autóbombát akartak robbantani a NATO továbbképző iskolájánál, Oberammergauban. A pokolgépet felfedezték és hatástalanították. Néhány nappal később bebörtönzött RAF-tagok éhségsztrájkba kezdtek, hogy elérjék elkülönítésük megszüntetését. Decemberben és januárban a terrorszervezet számos kisebb robbantást hajtott végre, hogy nyomatékot adjon a követeléseknek. 1985. február 1-jén a terrorszervezet egyik kommandója meggyilkolta Ernst Zimmermann hadiipari gyárost. 1986. július 9-én a szervezet meggyilkolta Karl Heinz Beckurtsot, a Siemens cég elnökét (...). A Vörös Hadsereg Frakció október 10-én megölte Gerold von Braunmühlt, a külügyminisztérium politikai igazgatóját, aki a közel-keleti ügyekkel foglalkozott.  A RAF 1989. november 11-én megölte Alfred Herrhausent, a Deutsche Bank elnökét, majd 1991. április 4-én Detlev Karsten Rohweddert, a Treuhandanstalt, a kelet-német állami vagyonkezelő hivatal vezetőjét. A szervezet 1991. december 23-án az Izraelbe kivándorló orosz zsidók egy csoportja ellen intézett támadást Magyarországon, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton. A robbantásban két magyar rendőr és több utas megsebesült.”

Mondom, a hetvenes-nyolcvanas évek sem volt babazsúr, és akkor még nem is szóltunk az olasz kommunisták terrorszervezetének, a Vörös Brigádoknak viselt dolgairól. Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy akkoriban elképzelhetetlen volt mindaz, ami ma zajlik nyugaton. Lássuk egy hét „termését”:

„Robbanás az augsburgi központi pályaudvaron, két ember megsérült

Két ember könnyebben megsérült egy robbanásban az augsburgi főpályaudvar közelében szerda kora reggel. A rendőrség jelentése szerint egy 17 éves lányt és egy 18 éves fiút ápolnak robbanás okozta sérülések miatt. A jelentések szerint egy egyelőre azonosítatlan tárgy robbant fel egy épület átjárójában, és a közeli vállalkozások, köztük egy bank, kisebb károkat szenvedtek. Ablakok is voltak a betört üvegek között. (...)

A svábföldi északi rendőrfőkapitányság rendőreit reggel 5:14-kor riasztották. A körülmények kiderítése folyamatban van. Továbbra sem világos, hogy pontosan mi robbant fel az épület átjárójában, és a nyomozók egyelőre nem hoztak nyilvánosságra a lehetséges elkövetőkkel kapcsolatos információkat.” (Cikk itt.)

„(...) a nyomozók egyelőre nem hoztak nyilvánosságra a lehetséges elkövetőkkel kapcsolatos információkat.”

Igen, ezt ismerjük. A lehetséges elkövetők ilyen esetekben mindig nagyon rejtélyesek, lehetnek izlandi bálnavadászok, perui kecsuák, magyar kőművesek, de a legvalószínűbb, hogy AfD-tagokról van szó. Igaz?

De nézzük tovább!

„Két ember meghalt egy lövöldözésben Hamburgban

A rendőrségi műveleti központ szóvivőjének tájékoztatása szerint lövésnek tűnő hangokról érkeztek bejelentések hozzájuk, ezért több járőrkocsit vezényeltek a Sternschanze vasútállomás közelében található helyszínre, ahol a rendőrök megtalálták a két férfit.

Két férfi meghalt, feltehetően lövés következtében a hamburgi Sankt Pauli kerületben, egy gyár területén – közölték a német hatóságok szerdán.

A rendőrségi műveleti központ szóvivőjének tájékoztatása szerint lövésnek tűnő hangokról érkeztek bejelentések hozzájuk, ezért több járőrkocsit vezényeltek a Sternschanze vasútállomás közelében található helyszínre, ahol a rendőrök megtalálták a két férfit. (...) Az eset körülményei nem egyértelműek, de a nyomozók szerint az áldozatok és a támadó ismerték egymást. (...)” (Cikk itt.)

Nekem megint az AfD jut elsőként eszembe. Önöknek is?

Aztán:

„Franciaország: kiutasítási határozat alatt álló afrikai migránst gyanúsítanak egy 17 éves lány megerőszakolásával

Megütötte, az ágyra lökte, majd megerőszakolta a lányt a guineai férfi.

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 23 éves guineai férfi, akit egy 17 éves, gyermekotthonban élő lány megerőszakolásával gyanúsítanak – írta meg a Remix.

A férfi eleve illegálisan tartózkodott az országban, és már korábban kiutasítási határozatot adtak ki ellene. A gyanúsított tagadja a nemi erőszakot, állítása szerint a lány beleegyezett az együttlétbe.

Mint a lap írja, a július 26-án, a normandiai Évreux-ben történt esetről csak egy hónappal később számolt be a francia sajtó; (...) A lány kiáltásait meghallotta a férfi egyik lakótársa, de félt személyesen közbe lépni, inkább értesítette a rendőrséget. A gyanúsított a kiérkező rendőröknek is megpróbálta beadni, hogy minden rendben van, a lakás hátsó részébe zárt lány sírása azonban leleplezte.

A lányt pszichológiai segítséggel látták el, a férfi pedig büntetlen előéletére és arra hivatkozva próbált kibújni a felelősségre vonás alól, hogy állandó munkaviszonya van egy karosszériajavító cégnél – igen ám, de az is kiderült, hogy eleve jogszerűtlenül tartózkodik Franciaországban, és kiutasító határozat van érvényben vele szemben.” (Cikk itt.)

Micsoda nem várt meglepetés! Az erőszaktevő guineai! Ki hitte volna! Ráadásul szegénynek „állandó munkaviszonya van egy karosszériajavító cégnél”, biztosan nagyon rendes ember, akit kizsákmányolnak.

Aztán itt van ez:

„Bomba robbant egy elektromos elosztó központnál Németországban

A hatóságok több, házilag barkácsolt robbanószerkezetet is találtak a preilacki áramelosztónál.

Rövid ideig tartó áramkimaradást okozott az a pokolgépes robbantás, amelyet kedd reggel követtek el ismeretlen tettesek a kelet-németországi Jänschwalde hőerőművének közelében található preilacki áramelosztó alállomás ellen – jelentette be a német rendőrség egyik szóvivője.

A közlemény szerint a robbanás több elektromos vezetéket is megrongált, de személyi sérülést nem okozott.

A szóvivő szerint a körzetben több robbanóeszközt is elhelyeztek, de csak egy lépett működésbe.” (Cikk itt.)

Ehhez a 444 sietve hozzáteszi:

„Az erőmű üzemeltetője támadásról beszél, míg a hatóságok egyelőre vizsgálják a szabotázskísérlet hátterét és az esetleges elkövetők kilétét.(Cikk itt.)

Persze a 444 a német sajtót idézi:

Az, hogy ki helyezte el a robbanó- és gyújtószerkezeteket, és mi volt az elkövető(k) indítéka, továbbra sem ismert. Az sem világos, hogy van-e bármilyen kapcsolat a délnyugat-berlini áramellátó rendszer elleni, illetve a Berlin melletti Grünheide-i Tesla-gyár elleni támadásokkal. (Cikk itt)

Az, hogy ki helyezte el a robbanó- és gyújtószerkezeteket, és mi volt az elkövető(k) indítéka, továbbra sem ismert.” Aha. Na, akkor segítek:

„2026 januárjában egy magát Vulkangruppe (Vulkán Csoport) néven nevező, szélsőbaloldali, anarchista és radikális környezetvédő szervezet hajtott végre súlyos szabotázsakciót a berlini áramhálózat ellen. A támadás a város második világháború utáni történetének leghosszabb áramszünetét okozta.

A szabotázsakció részletei

Mi történt? A csoport tagjai 2026. január 3-án szándékos gyújtogatással felgyújtottak egy kábelhidat Berlin Lichterfelde negyedében, közvetlenül egy földgázüzemű hőerőmű mellett. A tűz megsemmisítette a nagyfeszültségű kábeleket.

A következmények: Körülbelül 45 000–50 000 háztartás és több mint 2000 vállalkozás, valamint kórházak, idősotthonok és iskolák maradtak áram és fűtés nélkül a téli fagyban.

Meddig tartott? Az áramszolgáltatást a Stromnetz Berlin szakembereinek csak négy-öt nap után, január 7-8-ára sikerült teljesen helyreállítaniuk. Kai Wegner, Berlin polgármestere az akciót egyértelműen terrorizmusnak minősítette.

Miért tették? (Az elkövetők indítékai)

A Vulkangruppe egy interneten közzétett beismerő levélben vállalta a felelősséget, amelynek címe „Lekapcsolni az áramot a hatalmasoknál” volt. Az akciót a következő indokokkal magyarázták:

Környezetvédelmi radikalizmus: Tiltakozás a fosszilis energiahordozók (gázipar) használata és a Föld kizsákmányolása ellen.

Technológiaellenesség: Kifejezték ellenérzésüket az ellen, hogy a globális techcégek és a mesterséges intelligencia (MI) hatalmas mennyiségű energiát emészt fel.

Társadalmi osztályharc: A levélben szándékosan Berlin gazdagabb, délnyugati negyedeit (például Zehlendorf, Wannsee) vették célba. Elnézést kértek a szegényebb lakosoktól, akiket szintén érintett a kimaradás, de közölték, hogy a »villatulajdonosok« iránt nincs empátiájuk.”

Természetesen elhiszem, hogy esetünkben akár AfD-szimpatizánsok is lehettek az elkövetők, de sikoltozik bennem a kisördög, hogy talán mégis inkább eltakarítandó, felesleges anarcho-kommunista terroristák voltak, most éppen Vulkangruppe néven.

Szóval, ez egy hét hordaléka. Ilyen ma az én Európám, amit természetesen továbbra is fenntartás nélkül illik és muszáj imádni, szolgálni és kiszolgálni – az új kormány meg is teszi, Weber jött is hálálkodni. Jaj, míg el nem felejtem, a végére egy apróság! Van ám, amikor valamilyen rejtélyes oknál fogva azonnal kiderül és nyilvánosságra is hozzák az elkövető származását – mutatom, a 444 tolmácsolásában:

Járdára hajtott az autó Caenban: egy halott, heten élet-halál között

Szerdán este egy 26 éves férfi szándékosan felhajtott a járdára egy bár közelében az észak-franciaországi Caen-ban, nem messze a főpályaudvartól és elütött egy csapat embert. Egyikük a helyszínen meghalt, heten súlyos, életveszélyes állapotba kerültek, hármuk állapota súlyos, de nem életveszélyes – közölte a rendőrség.Sud-Ouest című lap információja szerint egy 26 éves, Oroszországban született férfi volt a sofőr, az áldozatok 17 és 40 év közötti férfiak, a halott egy 18 év körüli afgán fiú.”

Na most, tíz ilyen esetből kilenc és félszer valamilyen iszlamista terrorista az elkövető. Olyankor azonban az a szokásos formula, hogy „az elkövető származása és indítéka ismeretlen”. Van azonban az a fél est, amikor orosz az elkövető. Na, akkor valamiért mindjárt minden tiszta és világos, főleg a származás.

Persze ne zárjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy ez az orosz AfD-tag volt. esetleg lelkes híve Marine Le Pennek és a Nemzeti Tömörülésnek. Nem leszek meglepve, ha majd ez is „kiderül”.

Európa, én így (nem) szeretlek... 

(Borítókép: A Vörös Hadsereg Frakció (RAF) terroristái 1977. szeptember 5-én elrabolták Hanns-Martin Schleyert, a munkáltatói szövetség elnökét. Helyszínkép Kölnben. Fotó: Dpa Picture-Alliance/AFP)

franciaországvörös hadsereg frakcióeurópa

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