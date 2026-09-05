Európa, én így (nem) szeretlek... 

„2026 januárjában egy magát Vulkangruppe (Vulkán Csoport) néven nevező, szélsőbaloldali, anarchista és radikális környezetvédő szervezet hajtott végre súlyos szabotázsakciót a berlini áramhálózat ellen. A támadás a város második világháború utáni történetének leghosszabb áramszünetét okozta.

A szabotázsakció részletei

Mi történt? A csoport tagjai 2026. január 3-án szándékos gyújtogatással felgyújtottak egy kábelhidat Berlin Lichterfelde negyedében, közvetlenül egy földgázüzemű hőerőmű mellett. A tűz megsemmisítette a nagyfeszültségű kábeleket.

A következmények: Körülbelül 45 000–50 000 háztartás és több mint 2000 vállalkozás, valamint kórházak, idősotthonok és iskolák maradtak áram és fűtés nélkül a téli fagyban.

Meddig tartott? Az áramszolgáltatást a Stromnetz Berlin szakembereinek csak négy-öt nap után, január 7-8-ára sikerült teljesen helyreállítaniuk. Kai Wegner, Berlin polgármestere az akciót egyértelműen terrorizmusnak minősítette.

Miért tették? (Az elkövetők indítékai)

A Vulkangruppe egy interneten közzétett beismerő levélben vállalta a felelősséget, amelynek címe „Lekapcsolni az áramot a hatalmasoknál” volt. Az akciót a következő indokokkal magyarázták:

Környezetvédelmi radikalizmus: Tiltakozás a fosszilis energiahordozók (gázipar) használata és a Föld kizsákmányolása ellen.

Technológiaellenesség: Kifejezték ellenérzésüket az ellen, hogy a globális techcégek és a mesterséges intelligencia (MI) hatalmas mennyiségű energiát emészt fel.

Társadalmi osztályharc: A levélben szándékosan Berlin gazdagabb, délnyugati negyedeit (például Zehlendorf, Wannsee) vették célba. Elnézést kértek a szegényebb lakosoktól, akiket szintén érintett a kimaradás, de közölték, hogy a »villatulajdonosok« iránt nincs empátiájuk.”

Természetesen elhiszem, hogy esetünkben akár AfD-szimpatizánsok is lehettek az elkövetők, de sikoltozik bennem a kisördög, hogy talán mégis inkább eltakarítandó, felesleges anarcho-kommunista terroristák voltak, most éppen Vulkangruppe néven.

Szóval, ez egy hét hordaléka. Ilyen ma az én Európám, amit természetesen továbbra is fenntartás nélkül illik és muszáj imádni, szolgálni és kiszolgálni – az új kormány meg is teszi, Weber jött is hálálkodni. Jaj, míg el nem felejtem, a végére egy apróság! Van ám, amikor valamilyen rejtélyes oknál fogva azonnal kiderül és nyilvánosságra is hozzák az elkövető származását – mutatom, a 444 tolmácsolásában:

„Járdára hajtott az autó Caenban: egy halott, heten élet-halál között

Szerdán este egy 26 éves férfi szándékosan felhajtott a járdára egy bár közelében az észak-franciaországi Caen-ban, nem messze a főpályaudvartól és elütött egy csapat embert. Egyikük a helyszínen meghalt, heten súlyos, életveszélyes állapotba kerültek, hármuk állapota súlyos, de nem életveszélyes – közölte a rendőrség. A Sud-Ouest című lap információja szerint egy 26 éves, Oroszországban született férfi volt a sofőr, az áldozatok 17 és 40 év közötti férfiak, a halott egy 18 év körüli afgán fiú.”

Na most, tíz ilyen esetből kilenc és félszer valamilyen iszlamista terrorista az elkövető. Olyankor azonban az a szokásos formula, hogy „az elkövető származása és indítéka ismeretlen”. Van azonban az a fél est, amikor orosz az elkövető. Na, akkor valamiért mindjárt minden tiszta és világos, főleg a származás.

Persze ne zárjuk ki azt a lehetőséget sem, hogy ez az orosz AfD-tag volt. esetleg lelkes híve Marine Le Pennek és a Nemzeti Tömörülésnek. Nem leszek meglepve, ha majd ez is „kiderül”.

Európa, én így (nem) szeretlek...

(Borítókép: A Vörös Hadsereg Frakció (RAF) terroristái 1977. szeptember 5-én elrabolták Hanns-Martin Schleyert, a munkáltatói szövetség elnökét. Helyszínkép Kölnben. Fotó: Dpa Picture-Alliance/AFP)