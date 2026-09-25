A magyar Eb-cím után egy órával Hámori Luca ezüstérmet szerzett
Péntek este két magyar ökölvívó is döntőben szerepelt a szófiai Európa-bajnokságon. Előbb női 57 kilogrammban Kukhta Vladislava aranyérmes lett, majd a 65 kg-os súlycsoportban Hámori Luca ezüstérmet szerzett.
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