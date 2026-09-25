Magyar sportoló ritkán borul így ki – a megvert kutya megismeri gazdáját
A magyar ökölvívósport egyik legnagyobb csalása a minap esett meg a szófiai Európa-bajnokságon. Az 50 kilós Szaka István negyeddöntőjét botrányos módon csalták el. Szerencsétlen Szaka Istvánnal nem először történt meg ilyen eset, a sportoló nem is hagyta szó nélkül a történteket.
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