Magyar sportoló ritkán borul így ki – a megvert kutya megismeri gazdáját

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A magyar ökölvívósport egyik legnagyobb csalása a minap esett meg a szófiai Európa-bajnokságon. Az 50 kilós Szaka István negyeddöntőjét botrányos módon csalták el. Szerencsétlen Szaka Istvánnal nem először történt meg ilyen eset, a sportoló nem is hagyta szó nélkül a történteket.

Lantos Gábor
2026. 09. 25. 7:01
Szaka Istvánt súlyos méltánytalanság érte a szófiai Európa-bajnokságon Fotó: Facebook
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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