Még mindig nem kapta meg a pénzét Havasi Bertalan, elárulta, hogy mit lép

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A korábbi kormányzati kommunikációs vezető szerint a Miniszterelnökség magyarázat nélkül állította le a felmentési időre járó illetményének folyósítását. Havasi Bertalan jogi képviselője, Répássy Róbert ügyvéd a büntetőeljárás mellett a közszolgálati jogvitát is továbbviszi, miközben a volt helyettes államtitkár szerint a kormányzat a megkeresésekre sem ad érdemi tájékoztatást.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 5:07
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Havasi Bertalan szerint a feljelentést később kiegészítették az augusztusi illetmény elmaradásával is. Azt állítja, hogy a Miniszterelnökségen belül valamely felelős vezető kötelezettségszegést követhetett el, amennyiben a kifizetés leállítása jogellenesen történt.

Szerintünk a hivatali visszaélés megáll

 – fogalmazott Havasi, aki szerint a közigazgatási államtitkár feladatai közé tartozik a személyzeti ügyek, a pénzügyek és az illetmények tisztességes intézése. Hozzátette: az ügyészségnek kell megítélnie, hogy a feljelentésben foglaltak alapján megvalósult-e a bűncselekmény. A feljelentés kapcsán Havasi Bertalan arról is beszélt, hogy egyelőre nem kaptak tájékoztatást az ügyészségtől sem a nyomozás elrendeléséről, sem annak esetleges megtagadásáról.

Havasi: Magyar Péter az utolsó fillérig ki fogja fizetni, ami jár

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ügy hosszabb jogi vitává válhat, és a végső döntést a jogi eljárások eredménye határozhatja meg. Úgy véli, amennyiben a kifizetés jogalapja továbbra sem vitatott, a felmentési időre járó illetményt ki kell fizetni.

 A fejlemények alapján hosszú, több fronton zajló jogi csatára készülök, de a végeredmény egész biztosan az lesz, hogy Magyar Péter az utolsó fillérig ki fogja fizetni, ami a törvény szerint jár

 – mondta a Magyar Nemzetnek Havasi Bertalan. A politikus egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az elhúzódó jogvita az adófizetők számára további költségekkel járhat. Véleménye szerint a késedelmi kamat és a perköltség olyan kiadást jelenthet, amelyet a kifizetés elmaradásának rendezésével el lehetett volna kerülni.

Borítókép: Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkára és  Magyar Péter (háttal) miniszterelnök a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületének tetőteraszán (Fotó: Ladóczki Balázs)

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