Még mindig nem kapta meg a pénzét Havasi Bertalan, elárulta, hogy mit lép

Havasi Bertalan szerint a feljelentést később kiegészítették az augusztusi illetmény elmaradásával is. Azt állítja, hogy a Miniszterelnökségen belül valamely felelős vezető kötelezettségszegést követhetett el, amennyiben a kifizetés leállítása jogellenesen történt.

Szerintünk a hivatali visszaélés megáll

– fogalmazott Havasi, aki szerint a közigazgatási államtitkár feladatai közé tartozik a személyzeti ügyek, a pénzügyek és az illetmények tisztességes intézése. Hozzátette: az ügyészségnek kell megítélnie, hogy a feljelentésben foglaltak alapján megvalósult-e a bűncselekmény. A feljelentés kapcsán Havasi Bertalan arról is beszélt, hogy egyelőre nem kaptak tájékoztatást az ügyészségtől sem a nyomozás elrendeléséről, sem annak esetleges megtagadásáról.

Havasi: Magyar Péter az utolsó fillérig ki fogja fizetni, ami jár

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az ügy hosszabb jogi vitává válhat, és a végső döntést a jogi eljárások eredménye határozhatja meg. Úgy véli, amennyiben a kifizetés jogalapja továbbra sem vitatott, a felmentési időre járó illetményt ki kell fizetni.

A fejlemények alapján hosszú, több fronton zajló jogi csatára készülök, de a végeredmény egész biztosan az lesz, hogy Magyar Péter az utolsó fillérig ki fogja fizetni, ami a törvény szerint jár

– mondta a Magyar Nemzetnek Havasi Bertalan. A politikus egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy az elhúzódó jogvita az adófizetők számára további költségekkel járhat. Véleménye szerint a késedelmi kamat és a perköltség olyan kiadást jelenthet, amelyet a kifizetés elmaradásának rendezésével el lehetett volna kerülni.