Vannak gyenge pontok a kormány új tervében

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Elindul a Szent István Vidékfejlesztési Program első, kísérleti szakasza: tíz vidéki mikrotérségben fejlesztési testületek alakulnak, amelyek a helyi beruházások előkészítésében és a támogatandó projektek kiválasztásában is szerepet kapnak. A programra összesen 10 milliárd forint áll rendelkezésre. A szakmai érdekképviselet szerint ugyanakkor a szétszórt pilotterületek miatt kérdéses, hogy a fejlesztések mennyire illeszkedhetnek majd a nagyobb térségi koncepciókhoz.

Fischer Patrícia
2026. 09. 25. 5:55
Fotó: Németh András Péter
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Helyiek alakíthatják a fejlesztési terveket

A fejlesztési testületekbe szerdától október 7-ig lehet jelentkezni nyílt pályázaton. Térségenként tíz tagot választanak ki, akiknek feladata lesz a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása, a projektötletek összegyűjtése és a támogatásra javasolt beruházások listájának összeállítása. A pályázatok elbírálásánál többek között a helyi beágyazottságot, a térség ismeretét, a korábbi fejlesztési és projektmegvalósítási tapasztalatot, valamint a szakmai és közösségi együttműködésben szerzett tapasztalatot veszik figyelembe.

A minisztérium október 26-ig választja ki a pályázati úton bekerülő tíz-tíz tagot. Emellett térségenként négy szakértőt és egy koordinátort is kijelölnek, így október végére 15 tagú testületek jöhetnek létre. Az érintett önkormányzatok és a térség országgyűlési képviselője megfigyelőként vehet részt a munkában.

A lakosság is beleszólhat

A novemberi alakuló ülést követően a testületek elkészítik az egyes térségek operatív fejlesztési stratégiáját. Ebben meghatározzák a legfontosabb problémákat, helyi erőforrásokat és 4–6 fejlesztési prioritást. Ezt követően a helyi önkormányzatok, intézmények, civil és szakmai szervezetek, illetve maga a fejlesztési testület is benyújthat konkrét projektötleteket. A minisztérium szakmai és támogathatósági szempontból ellenőrzi a javaslatokat, majd kialakul a szavazásra bocsátható projektlista.

A végső döntésben a helyi lakosság is szerepet kap: a program tervei szerint 2027 februárjában mind a tíz mikrotérségben véleménynyilvánító szavazást tartanak. A támogatási döntések február végére, a támogatási szerződések megkötése pedig márciusra várható.

 

Tíz térség, tízmilliárdos keret

A program első szakaszában Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térsége vesz részt. A tíz mikrotérség összesen mintegy száz települést és 97 288 lakost foglal magában. A kormány mikrotérségenként egymilliárd forintos fejlesztési keretet biztosít, vagyis a pilotprogram teljes forráskerete 10 milliárd forint. Az érintett térségekben az egy főre jutó átlagos jövedelem 308 629 forint, ami 36,7 százalékkal marad el az országos átlagtól.

 

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