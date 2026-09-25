Vannak gyenge pontok a kormány új tervében

Helyiek alakíthatják a fejlesztési terveket

A fejlesztési testületekbe szerdától október 7-ig lehet jelentkezni nyílt pályázaton. Térségenként tíz tagot választanak ki, akiknek feladata lesz a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása, a projektötletek összegyűjtése és a támogatásra javasolt beruházások listájának összeállítása. A pályázatok elbírálásánál többek között a helyi beágyazottságot, a térség ismeretét, a korábbi fejlesztési és projektmegvalósítási tapasztalatot, valamint a szakmai és közösségi együttműködésben szerzett tapasztalatot veszik figyelembe.

A minisztérium október 26-ig választja ki a pályázati úton bekerülő tíz-tíz tagot. Emellett térségenként négy szakértőt és egy koordinátort is kijelölnek, így október végére 15 tagú testületek jöhetnek létre. Az érintett önkormányzatok és a térség országgyűlési képviselője megfigyelőként vehet részt a munkában.

A lakosság is beleszólhat

A novemberi alakuló ülést követően a testületek elkészítik az egyes térségek operatív fejlesztési stratégiáját. Ebben meghatározzák a legfontosabb problémákat, helyi erőforrásokat és 4–6 fejlesztési prioritást. Ezt követően a helyi önkormányzatok, intézmények, civil és szakmai szervezetek, illetve maga a fejlesztési testület is benyújthat konkrét projektötleteket. A minisztérium szakmai és támogathatósági szempontból ellenőrzi a javaslatokat, majd kialakul a szavazásra bocsátható projektlista.

A végső döntésben a helyi lakosság is szerepet kap: a program tervei szerint 2027 februárjában mind a tíz mikrotérségben véleménynyilvánító szavazást tartanak. A támogatási döntések február végére, a támogatási szerződések megkötése pedig márciusra várható.