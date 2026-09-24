Megjöttek a friss adatok, a kormánynak nincs oka kitörő örömre

Pofon, vagy valami más?

Az augusztus ebből a szempontból nem sikerült jól a Tiszának: három mérvadónak nevezhető bizalmi index is visszaesést mutatott, ráadásul úgy, hogy azelőtt kiemelkedő értékeket mértek.

Vagyis Magyar Péter kormányában egyszerre bízott a gazdaság és a társadalom, mégpedig nagyon, augusztusra azonban megérkezett a kijózanító pofon. Annak eldöntésében, hogy valóban pofon volt-e, vagy csak kilengés, elbizonytalanodás, visszahőkölés, segíthetnek például a frissebb bizalmi felmérések – az egyik csütörtökön meg is jelent. A GKI – amely augusztusban szintén visszaesést mért – közzétette adatait, amelyek mindenképpen megérnek némi részletezést.

A GKI szeptemberi felmérése szerint az augusztusi visszaesés után az index 1 ponttal emelkedett – állt a sajtóközleményben, amely megjegyezte egyebek mellett, hogy az üzleti hangulat enyhén javult, a fogyasztói kilátások lényegében nem változtak. De lássuk a részleteket, az ördög ugyanis ez ügyben azokban rejlik!

Mit gondolnak a fogyasztók?

A GKI fogyasztói bizalmi indexe szeptemberben nem változott augusztushoz képest, csakhogy itt különböző részmutatók vannak. Az elmúlt egy évi pénzügyi helyzet értékelése 5 ponttal nőtt, vagyis a mögöttünk hagyott időszak, amelyet nagyobb részt az Orbán-kormány intézkedései határoztak meg, megítélése javult. A következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi várakozás eközben alig változott. Ezzel szemben a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási lehetőségének megítélése 4 ponttal, az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése pedig 1 ponttal csökkent.

Utóbbiak már főként a Tisza-kormányon kérhetők számon.

S mit a gazdaság?

Lássuk a gazdaság helyzetét! Az ősz elején a GKI szerint az ipar az egyetlen ágazat, ahol a bizalmi index emelkedett, mégpedig 3 ponttal, ugyanakkor az építőipari index 1, a kereskedelmi 2, az üzleti szolgáltatói 3 ponttal mérséklődött. A foglalkoztatási indikátor eközben kissé emelkedett, de nézzük, hogy ez mit jelent. A bővítést tervezők aránya 7-ről 8 százalékra nőtt, a csökkentést tervezőké 13-ról 12 százalékra csökkent.

Bár javulás látszik tehát, de továbbra is több vállalkozás tervez elbocsátást, mint felvételt.

Ráadásul mind a négy ágazatban a létszám csökkentését tervezők vannak többségben – különösen igaz ez az építőiparra.