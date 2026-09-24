Újabb csalódott tiszások: a kampányvideó óta hiába várják Radnai Márk válaszát a lómenhelyen

Az Tisza-kormány Agrárminisztériumának eljárási rendje kapcsán külön érdekes adalék, hogy ennek a hazai menhelynek már a választások előtt megígért segítségnyújtás továbbra is várat magára, ellenben a brit királyi udvartól szinte azonnal visszakérték azt a két lipicai lovat, amelyeket a magyar állam ajándékozott III. Károlynak a koronázása alkalmából.