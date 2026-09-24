Újabb csalódott tiszások: a kampányvideó óta hiába várják Radnai Márk válaszát a lómenhelyen

A brit királyi udvarnak adott lovak ügyében gyorsabb volt az agrártárca – ha nem is hatékonyabb
Az Tisza-kormány Agrárminisztériumának eljárási rendje kapcsán külön érdekes adalék, hogy ennek a hazai menhelynek már a választások előtt megígért segítségnyújtás továbbra is várat magára, ellenben a brit királyi udvartól szinte azonnal visszakérték azt a két lipicai lovat, amelyeket a magyar állam ajándékozott III. Károlynak a koronázása alkalmából.
A két lipicai a szilvásváradi állami ménesbe való visszaszállítását szeptember elején arra hivatkozva szorgalmazták, hogy lejárt a kölcsönadási megállapodásuk, ugyanakkor a diplomáciai botrány határát súroló üggyel kapcsolatban az agrártárca később nyilvánosan is beismerte, hogy hibázott.
Múlóban a mézeshetek, egyre csalódottabbak a tiszások
A kampány során több azonnalra ígért intézkedés – köztük az áfacsökkentés, a kilakoltatási moratórium és a szociális dolgozók béremelése – váratottt magára. Unger Anna jelölése a vagyonvisszaszerzési hivatal élére a Tisza egyes támogatóiból is bírálatot váltott ki: többen Ligeti Miklóst látták volna szívesen a poszton. A kormány első száz napját összegző bejegyzés, a New Yorkba utazó Orbán Anita vagy a Lannert Judit posztja alatt ugyancsak többségében kritikus hozzászólások jelentek meg.
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