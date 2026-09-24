Támogatja a többség Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését a telefonlopási ügyben

A felmérés szerint különösen a Tisza-szavazók (41 százalék) vélekednek így, míg a Mi Hazánk-szavazók hajlamosabbak függetlennek látni az ügyészség munkáját. Ahogy a korábbi, úgy ebben a kérdés megítélésében is figyelemre méltó az a tény, hogy szinte társadalmi státusztól függetlenül bizonytalan a magyar társadalom az ügyészséggel kapcsolatos hírek megítélésében. A diplomások közül alig kevesebben (39 százalék) vannak azok, akik nem tudnak állást foglalni a kérdésben, mint az alacsonyabban iskolázottak (42-45 százalék).

A tiszások nem értenek egyet Magyar Péterrel

Mint ismeretes, Magyar Péter miniszterelnök külön videoüzenetben reagált arra a hírre, hogy az ügyészség Hankó Balázs és Seszták Miklós korrupciós ügyei mellette az ő mentelmi jogát is kikérte a 2024-es telefonlopása miatt. A videóüzenet egyik sarkalatos pontja volt, hogy az ügyészség szándékosan igyekszik összemosni a milliárdos károkat okozó bűncselekményeket az ő telefonos ügyével.

Ebben a kérdésben kevésbé talált a miniszterelnök értő fülekre, ugyanis a magyaroknak csak 23 százaléka azonosul ezzel a narratívával és a döntő többség (54 százalék) szerint helyesli az ügyészség lépését, mert az ügyészség dolga minden, politikusok által elkövetett bűncselekmény kivizsgálása annak súlyától függetlenül.

Az Europion szerint érdekesség, hogy még az áprilisi Tisza-szavazók körében is enyhe (relatív) többségben van ez az utóbbi álláspont (44 százalék, 39 százalék ellenében), míg az áprilisi Fidesz-táborban (69 százalék, 10 százalék ellenében) és Mi Hazánk-táborban (78 százalék, 6 százalék ellenében) elsöprő többséget élvez.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)