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Takács Péter szerint Hegedűs Zsolt dilletantizmusa miatt összeomlott a Szent János Kórház elektromos hálózata

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Takács Péter szerint Hegedűs Zsolt szakmai hibái is hozzájárulhattak ahhoz, hogy a Szent János Kórház elektromos hálózatát a klímatelepítéssel túlterhelték, miközben az intézmény MR-készüléke augusztus óta javításra vár. A volt államtitkár szerint az egészségügyi miniszternek abba kéne hagynia a bohóckodás és a munkára kéne koncentrálnia.

Pámer Dávid
2026. 09. 24. 10:52
Forrás: Facebook
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Takács ezekben a kérdésekben várja Hegedűs válaszát: 

  • Összefüggésben van-e az áramingadozás a belső hálózat túlterhelésével? (Spoilerveszély! Erre tudom a választ.) 
  • Milyen egyéb készülékekben, mely épületekben keletkezett kár?
  • Történt-e az áramingadozás alatt, vagy annak következtében személyi sérülés akár beteg, akár dolgozó esetében?
  • Mennyivel növekedett meg a várakozási idő a kiesett készülékek miatt? Mikorra lesznek képesek helyreállítani a normál üzemet?
  • Mekkora a keletkezett kár összege?
  • Ki a felelős azért, hogy ez megtörténhetett?
  • Kizárólag a Szent János Kórházban okozott-e eddig kárt a hozzá nem értésük vagy több kórházban is előjöttek-e a bajok a túlterhelés miatt?
  • Felmérték-e, hogy melyik kórházakban áll fenn hasonló kockázat a felelőtlenül kivitelezett klímásítás miatt?

Takács hangsúlyozta, az ágazatirányítás egy szakma. 

Nem értettek hozzá 5-6 éve sem, amikor a Covid-védekezés miatt támadtak, nem értettek hozzá 2 éve, amikor hőmérőzéssel hergeltek a kórházakban és nem értenek hozzá most sem!

 – írta.  

takács pétertiszahegedűs zsolt

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