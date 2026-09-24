Takács Péter szerint Hegedűs Zsolt dilletantizmusa miatt összeomlott a Szent János Kórház elektromos hálózata

Takács ezekben a kérdésekben várja Hegedűs válaszát:
- Összefüggésben van-e az áramingadozás a belső hálózat túlterhelésével? (Spoilerveszély! Erre tudom a választ.)
- Milyen egyéb készülékekben, mely épületekben keletkezett kár?
- Történt-e az áramingadozás alatt, vagy annak következtében személyi sérülés akár beteg, akár dolgozó esetében?
- Mennyivel növekedett meg a várakozási idő a kiesett készülékek miatt? Mikorra lesznek képesek helyreállítani a normál üzemet?
- Mekkora a keletkezett kár összege?
- Ki a felelős azért, hogy ez megtörténhetett?
- Kizárólag a Szent János Kórházban okozott-e eddig kárt a hozzá nem értésük vagy több kórházban is előjöttek-e a bajok a túlterhelés miatt?
- Felmérték-e, hogy melyik kórházakban áll fenn hasonló kockázat a felelőtlenül kivitelezett klímásítás miatt?
Takács hangsúlyozta, az ágazatirányítás egy szakma.
Nem értettek hozzá 5-6 éve sem, amikor a Covid-védekezés miatt támadtak, nem értettek hozzá 2 éve, amikor hőmérőzéssel hergeltek a kórházakban és nem értenek hozzá most sem!
– írta.
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