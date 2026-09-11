Lipicaiügy: az agrártárca mellett a baloldali sajtó is lejáratta magát

A 24.hu üggyel foglalkozó cikkének már a címében úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor a cáfolat után ugrott rá a brit lóvisszakérési sztorira. Szerintük Orbán egy hülyézős videóval jött vissza a politikába, amely leegyszerűsíti és komolytalannak mutatja a volt kormányfő megszólalását.

A történetet a jobboldali sajtó által görgetett nagy lóvisszakérési botrányként írja le, amely azt sugallja, hogy nem valódi ügyről, hanem csak a jobboldali sajtó által felnagyított hírről van szó.

Kármentés a baloldalon

Az agrárminisztérium szerda esti közleménye után megjelent ugyan néhány anyag a baloldali sajtóban, amely beszámolt arról, hogy a tárca elismerte, hogy hibázott. A címadásaikban ugyanakkor a beismerés mellett rögtön a minisztérium védekezését, vagyis a későbbi korrekciót is hangsúlyozták. Így tett például a Telex is, amely a cikkének címében fontosnak tartotta jelezni, hogy a minisztériumban „hamar korrigáltak”. A 24.hu is már a cikke címében jelezte, hogy a tárcánál „korrigálták” a hibát.