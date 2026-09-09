„Elindult az út az istállóba program?” – Orbán Viktor odaszúrt a Tiszának
Az Üvegtigris 3 egyik szállóigévé vált jelenetével reagált Orbán Viktor arra a sajtóértesülésre, amely alapján a Tisza-kormány visszakövetelné a brit királyi udvartól a III. Károly koronázására ajándékozott két lipicai lovat.
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