Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
Átrendeződés jöhet a Fidesznél, Lázár János jelentése a jövő héten kerül az elnökség elé
A Fidesz elnöksége a jövő héten tárgyalja a párt teljes szervezeti, infrastrukturális és személyi állapotfelméréséről készült jelentést – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI érdeklődésére szerdán. A felmérés elkészítésével Orbán Viktor pártelnök és az elnökség Lázár Jánost bízta meg.
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