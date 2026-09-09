Cenzúrázni tud Lannert Judit minisztériuma, de kérdésre válaszolni nem
Nem válaszol lapunknak az Oktatási Minisztérium arról, hogy Lannert Judit egyik Facebook-posztja alatt miért törölték szinte az összes negatív kommentet. A kommentelők Lannert magyarázkodását bírálták azzal az interjúval kapcsolatban, amelyben belerúgott a pedagógusokba.
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