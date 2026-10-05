Izrael és Írország újra összecsapott, köpéssel vádolják az egyik futballistát
Írország és Izrael labdarúgó-válogatottja előbbi pályaválasztásával, de az írek tiltakozása miatt nem Dublinban, hanem a vajdasági Topolyán csapott össze Nemzetek Ligája-meccsen. Troy Parrott büntetőjével az ír csapat vezetett, de a második félidőben szerencséje volt, hogy Izrael csak egyenlítésig jutott, 1-1 lett a végeredmény. Az első félidő végén egymásnak ugrottak a csapatok az ír válogatott stábjának egyik tagja szerint egy izraeli futballista leköpte őt.
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