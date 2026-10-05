Izrael és Írország újra összecsapott, köpéssel vádolják az egyik futballistát

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Írország és Izrael labdarúgó-válogatottja előbbi pályaválasztásával, de az írek tiltakozása miatt nem Dublinban, hanem a vajdasági Topolyán csapott össze Nemzetek Ligája-meccsen. Troy Parrott büntetőjével az ír csapat vezetett, de a második félidőben szerencséje volt, hogy Izrael csak egyenlítésig jutott, 1-1 lett a végeredmény. Az első félidő végén egymásnak ugrottak a csapatok az ír válogatott stábjának egyik tagja szerint egy izraeli futballista leköpte őt.

Koczó Dávid
2026. 10. 05. 8:05
Írország és Izrael játékosai is fekete karszalagot viseltek a Nemzetek Ligája-meccsen, de nem ugyanazokra az áldozatokra emlékeztek Fotó: AFP/Pedja Milosavljevic
izraeli labdarúgásUEFAHeimir HallgrímssonSzóljon hozzá!

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A pápa látogatásának több beszédében utalt a katolikusok közéleti kiállásának fontosságára. Nem fogadta el a becsületrendet, nem kívánt nobilitásokkal díszvacsorázni, a lehető legtöbb időt szerette volna híveinek szentelni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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