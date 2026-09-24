Rekordot ért el nőtt a villanyautók részaránya az uniós újautó-eladásokban
Sosem látott szintre emelkedett a tisztán elektromos személyautók aránya az Európai Unióban az új autók forgalomba helyezései között 2025-ben a német statisztikai hivatal (Destatis) által ismertetett Eurostat-adatok szerint. Tavaly az EU-ban minden hatodik újonnan nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt.
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