A nagy dilemma: benzines, dízel, hibrid vagy elektromos autót éri meg venni?

Hátrányok: bár megbízható, irgalmatlanul túlbonyolított a környezetvédelmi előírások miatt. Drágák bizonyos alkatrészek, érzékeny a csak városi használatra, illetve még a legmodernebb dízelnek is több vibrációja és nagyobb hangja van, mint ami jó lenne. Jelenleg már 10%-kal drágább a benzinnél a gázolaj, és nem tudjuk hol a vége.

Fotó: Volkswagen

Kockázatok: Kérdéses, lesz-e bármilyen büntetőadó a dízelekre? Kitiltják-e őket itthon is a városokból? 8-10 évesen gazdaságosan fenn lehet-e majd egy modern dízelt? Bár a haszonjárművek miatt lesz még gázolaj a kutakon, vajon mennyibe fog kerülni? Mennyit veszítenek az értékükből ezek az autók? Ezekre bizony nincs megnyugtató válasz.

Érdemes-e venni? Leginkább akkor, ha valaki éves szinten több tízezer kilométert tesz meg, jellemzően autópályán.

Pontszám: 5/10

2. Benzines

Előnyök: Csendesebb, finomabb járású a dízeleknél, és a benzin ára is emészthetőbb jelenleg. Kevésbé érintik majd idősebb korukban a nyugat-európai nagyvárosok behajtási korlátozásai.

Hátrányok: Nagyjából 20%-kal magasabb fogyasztás, mint a dízelek esetében. Bár kevesebb kritikus alkatrészt tartalmaznak a dízeleknél, kettős tömegű lendkerék, direktbefecskendezés és turbó szinte mindegyik mai benzinesben van, sőt, egyes modellekben már részecskeszűrő is (GPF vagy OPF). A méretcsökkentett, sokszor az 1,5 liter alatti lökettérfogatú motorok tartóssága kérdéses, sok esetben 100 ezer kilométer környékén már gondok lehetnek velük, klasszikus szívó konstrukció már alig kapható.

Fotó: Audi

Kockázatok: A benzin ellátási lánca is törékeny, az árak elszállására itt is van esély, de jelenleg úgy néz ki, a használt piac egyre inkább jobban értékeli a benzines autókat, mint a dízeleket.