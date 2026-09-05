A nagy dilemma: benzines, dízel, hibrid vagy elektromos autót éri meg venni?

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Óriási átalakuláson megy át a járműipar, elindult a kínai offenzíva, és bizony vásárlóként nem is olyan könnyű megtalálni az ideális hajtást. Szubjektív tapasztalatokat és persze költségeket is szem előtt tartva utánajártunk, kinek mely verzió lehet ideális, és melyik zsákutca.

2026. 09. 05. 8:03
Fotó: ALDECA studio Forrás: Shutterstock
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Hátrányok: bár megbízható, irgalmatlanul túlbonyolított a környezetvédelmi előírások miatt. Drágák bizonyos alkatrészek, érzékeny a csak városi használatra, illetve még a legmodernebb dízelnek is több vibrációja és nagyobb hangja van, mint ami jó lenne. Jelenleg már 10%-kal drágább a benzinnél a gázolaj, és nem tudjuk hol a vége.

Fotó: Volkswagen

Kockázatok: Kérdéses, lesz-e bármilyen büntetőadó a dízelekre? Kitiltják-e őket itthon is a városokból? 8-10 évesen gazdaságosan fenn lehet-e majd egy modern dízelt? Bár a haszonjárművek miatt lesz még gázolaj a kutakon, vajon mennyibe fog kerülni? Mennyit veszítenek az értékükből ezek az autók? Ezekre bizony nincs megnyugtató válasz.

Érdemes-e venni? Leginkább akkor, ha valaki éves szinten több tízezer kilométert tesz meg, jellemzően autópályán.

Pontszám: 5/10

2. Benzines

Előnyök: Csendesebb, finomabb járású a dízeleknél, és a benzin ára is emészthetőbb jelenleg. Kevésbé érintik majd idősebb korukban a nyugat-európai nagyvárosok behajtási korlátozásai.

Hátrányok: Nagyjából 20%-kal magasabb fogyasztás, mint a dízelek esetében. Bár kevesebb kritikus alkatrészt tartalmaznak a dízeleknél, kettős tömegű lendkerék, direktbefecskendezés és turbó szinte mindegyik mai benzinesben van, sőt, egyes modellekben már részecskeszűrő is (GPF vagy OPF). A méretcsökkentett, sokszor az 1,5 liter alatti lökettérfogatú motorok tartóssága kérdéses, sok esetben 100 ezer kilométer környékén már gondok lehetnek velük, klasszikus szívó konstrukció már alig kapható.

Fotó: Audi

Kockázatok: A benzin ellátási lánca is törékeny, az árak elszállására itt is van esély, de jelenleg úgy néz ki, a használt piac egyre inkább jobban értékeli a benzines autókat, mint a dízeleket.

Érdemes-e venni? Ha jó áron talál valaki a piacon, érdemes lehet (akár lágy hibrid rendszerrel, vagy a ritka LPG-s vegyes üzemmel), de készülni kell arra, hogy modernebb hajtásláncok kapósabbak lehetnek, amikor majd néhány év múlva eladásra kerül a sor.

Pontszám: 6/10

20260310 Budapest Benzinárstop.A kormány védett árat vezetett be a benzinkutakon. A benzin ára 595 forint, míg a gázolaj ára 615 forint lesz. foto: Vémi Zoltán VZ MW
Fotó: Vémi Zoltán

3. Full (öntöltő) hibrid

Előnyök: kiforrott és megbízható technológia, jelentősen alacsonyabb fogyasztással, mint a sima benzinesek esetében. A Toyota mellett a Ford, a Hyundai/Kia, a Renault, a Honda, a Nissan és más gyártók is kínálnak ilyen hajtásláncú modelleket. Pozitív, hogy az akkumulátoron és az inverteren kívül pedig szinte nincs bennük nagyon drága alkatrész, azokra viszont ügyelni kell. Nincsen macera a töltéssel, lásd a következő fejezeteket.

Hátrányok: autópályán valamivel gyengébben muzsikálnak, ilyenkor a fogyasztásbéli különbség eltűnik - annyit esznek, mint a sima benzinesek. Sokszor a vezetési élményt csorbítja a nyúlós gyorsulás. 

Fotó: Toyota

Kockázatok: Hosszú távon az üzemanyag elérhetősége és ára ugyanúgy befolyásolja az üzemeltetését, mint a sima benzinesekét.

Érdemes-e venni? Igen, átlagos felhasználás mellett okos döntés lehet, különösen, hogy az értékállóságuk is kiváló. 

Pontszám: 7/10

4. Elektromos

Előnyök: Otthon/munkahelyen töltve nagyon kedvező áron lehet velük autózni, kevesebb alkatrészből állnak, sokszor megbízhatóbbak. Finoman, csendesen és nemegyszer igen gyorsan lehet velük autózni - egészen az akku lemerüléséig. Egyedül ezek jogosultak zöld rendszámra, ami azonban mind kevésbé jelent ingyenes parkolást, sőt, Budapesten a nagy tömegük nemsokára hátrány is lehet. 

Hátrányok: A töltögetéssel bizony foglalkozni kell: oszlopot keresni és 15-45 percet várni még mindig sokkal macerásabb, mint két perc alatt megtankolni. Nagyot nőttek a hatótávok, de még nem igazán közelítik a hagyományos autókét. A gyorstöltő hálózaton drága az áram, így hasonló költséget jelent, mint egy sokat fogyasztó benzines autó. Érzékeny pontjuk a nagy akkumulátor, amely 8-10 éves korban és 200 ezer kilométer környékén sokszor felújításra/cserére szorulhat, ez a költség pedig akár gazdasági totálkárt is jelenthet bizonyos autók esetén.

Fotó: BMW

Kockázatok: A garancia lejárta után az akku időzített bomba lehet, az új autók gyorsan veszítenek értékükből, elavulnak számítanak a régi modellek hatótávjai. Ráadásul az idei nyári energiaválság megmutatta, hogy olyan szituáció is elő tud állni, amikor korlátozni kell az áramfogyasztást.

Érdemes-e venni? Igen, városba és rövid utakra jó döntés. Fontos azonban számításba venni az értékcsökkenést, ami az elektromos autók esetében a legmagasabb.

Pontszám: 7/10

Fotó: Tesla

5. Plug-in hibrid

Előnyök: Egyszerre jók városi használatra tiszta elektromos üzemben és lehet velük messzire menni, sokszor 1000+ kilométeres hatótávval. A legújabb modellek akár 150 kilométert is képesek elektromosan megtenni, így már egy vidéki utazás is abszolválható egy csepp benzin nélkül. Hosszú távon is értelmezhető fogyasztással üzemelnek, és ha nincs áram vagy benzin, akkor is lehet őket használni. Egyre kedvezőbb az áruk, elsősorban a kínai márkák (pl. Chery, BYD, Geely) piachódítása miatt. 

Hátrányok: a kétféle hajtáslánc kétszer annyi problémát tud okozni, műszakilag bonyolultak, így később költséges lehet a fenntartás. Általában ezek is nehezek, hiszen egyszerre cipelnek közepes méretű akkut és benzinmotort (plusz váltót, tankot is, ez a fogyasztásban és a vezethetőségben is érzékelhető.

Fotó: BYD

Kockázatok: Garancia lejárta után magas szervizköltségek.

Érdemes-e venni? Újonnan igen. A legtöbb felhasználási módra szerintünk ez a legjobb választás most, különösen a nagyobb akkus típusok (30+ kWh), amelyek már 140-160 kilométert is képesek elmenni tisztán elektromosan.

Pontszám: 8/10

Összegzés

Senki sem lát a jövőbe és a jelenlegi világpolitikai trendek is annyira hullámzóak, hogy józan trendelemzésekben egyre kevésbé lehet bízni. Ilyenkor az egy helyre tolt tétek nagyon könnyen tudnak elégni, ami az autózásra is igaz. Persze sokunk álma lenne egy ötállásos garázs, benne minden felhasználási módra egy-egy autóval, de a többségnek ez nem finanszírozható, és az ökológiai lábnyom is hatalmas lenne. 

benzines vs elektromos autó Fuel nozzle and electric car charger plug. EV vs gasoline.
Fotó: Shutterstock

Szerencsére egyetlen autóban is lehet diverzifikálni, ezt plug-in hibridnek hívják, képes tisztán elektromosan járni, de lehet használni „hagyományos” módon is benzinnel. Persze a legideálisabb a kettőt ötvözni (akinek módja van rá, otthoni töltéssel), így a kényelemi faktorral egyensúlyba kerülnek a költségek. Alighanem ma ez a legkevésbé rossz befektetés az új autók közt, ráadásul kettős üzeme miatt a társainál „válságállóbb”.

Szerző: dr. Vékey Zoltán

 

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