Elküldték az MCC éléről Szalai Zoltánt
Szalai Zoltán távozik a Matthias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatói posztjáról – erősítették meg forrásaink az Index értesülését. A kultúrtörténész pénteken levélben búcsúzott el az intézmény diákjaitól és munkatársaitól, amelyben egyértelművé tette: nem ő döntött a távozásról, az MCC új vezetése határozott munkaviszonyának megszüntetéséről.
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