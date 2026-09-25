Takács Péter: Hegedűs hazudik a János Kórház MR-berendezéséről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Alaposan kiosztotta Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert Takács Péter a Szent János Kórház hónapok óta nem működő MR-berendezése miatt. A volt egészségügyi államtitkár szerint a miniszter nem mond igazat akkor, amikor azt állítja, az előző kormány nem újította fel a kórház elektromos hálózatát, és nem cserélte le az MR-készüléket.

Pámer Dávid
2026. 09. 25. 13:39
Forrás: Facebook
Véleményhírlevél

Jobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

szent jános kórháztakács péterhegedűsSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektarr zoltán

Pilhál György: Előbb bezárta, aztán megnézte

Pilhál György avatarja

„Előbb választást kell nyerni, aztán mindent lehet!”

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.