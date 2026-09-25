Takács Péter: Hegedűs hazudik a János Kórház MR-berendezéséről
Alaposan kiosztotta Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert Takács Péter a Szent János Kórház hónapok óta nem működő MR-berendezése miatt. A volt egészségügyi államtitkár szerint a miniszter nem mond igazat akkor, amikor azt állítja, az előző kormány nem újította fel a kórház elektromos hálózatát, és nem cserélte le az MR-készüléket.
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