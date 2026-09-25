Megbéníthatja az igazságszolgáltatást a vagyonvisszaszerzési hivatal

Az ATV Híradó információi szerint komoly működési és személyi problémák nehezítik a most felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elindulását, miközben a szakemberek attól tartanak, az új hivatal által generált hatalmas ügyteher tovább növeli a már most is túlterhelt bíróságok és ügyészségek terheit. A helyzetet súlyosbíthatja, hogy az NVVH magasabb fizetésekkel csábíthat el tapasztalt ügyészeket és rendőröket, így jelentős létszámhiány alakulhat ki.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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