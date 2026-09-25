Ötvenmillió forintba került és félig használhatatlan a józsefvárosi tér átalakítása

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A gyerekek festettek, de akkor mire ment el négymillió forint?

Külön tételként nettó 4,05 millió forint szerepel az aszfaltfestés diákokkal közös megtervezésére és megvalósítására, valamint a közösségi tervezés lebonyolítására. A RÉV8 korábbi beszámolója alapján a mintákat a gyerekek tervezték, és a felfestésben is részt vettek. A Magyar Nemzet ezért a cégtől azt is megkérdezte, pontosan milyen munkákat és költségeket fedezett a több mint négymillió forintos összeg.

A gyerekek festettek és kertészkedtek, de akkor mi került négymillió forintba. Fotó: Facebook/Shakkour Aram

Kik voltak a döntéshozók?

Az adatigénylés során arra is rákérdeztek, hogy Shakkour Aram, a Népszínháznegyed (4-es körzet) egyéni önkormányzati képviselője Józsefvárosban, és a helyi Szikra Mozgalom helyi elnöke személyesen kezdeményezte-e vagy támogatta-e a projektet. Erre a hivatal nem válaszolt: szerinte egy személy szándékának utólagos értékelése nem közérdekű adat. Azt azonban hozzáfűzték, hogy „Shakkour Aram a bizottság tagja, és a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulásról szóló határozat meghozatalakor igennel szavazott – ahogyan a bizottság minden jelenlévő tagja.”

Közbeszerzés nem volt, két önkormányzati cég bonyolította le a munkát

A hivatali válaszban felsorolt tételek összege nettó 49,2 millió forint, ami 27 százalékos áfával számolva megközelítőleg 62,5 millió forintos bruttó összeget jelent. A munkákban a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a RÉV8 Zrt. vett részt. A költségek között a forgalomtechnikai kivitelezés és az eszközök mellett utcabútorok, növénykazetták, valamint a diákok bevonásával tervezett aszfaltfestés is szerepelnek.

A hivatal közlése alapján a két önkormányzati cég a vállalkozókat közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokban választotta ki. A részletes beszerzési dokumentumokat az önkormányzat nem adta át az adatigénylőnek, arra hivatkozva, hogy azok a két cégnél találhatók.

Az ügyben így a kérdés nem az, hogy készült-e terv és megkapták-e a szükséges jóváhagyásokat: a hivatali válasz alapján mindkettő megtörtént. Az viszont továbbra sem derül ki külön vizsgálatból, hogy az átalakítás hogyan járult hozzá a tér közlekedésbiztonságához és mennyiben könnyíti, ha egyáltalán, a buszok kanyarodását.