Baka András az ENSZ-ben: Az 1956-ban követelt szabadságot ma az ukránok számára is meg kell védenünk

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Baka András államfő New Yorkban zsidó szervezetek képviselőivel is találkozott.

Szőcs László
Forrás: MTI2026. 09. 25. 9:27
Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
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A migrációval kapcsolatban hangsúlyozta: minden államnak joga van határainak védelméhez. Hozzátette: Magyarország a nemzetközi joggal összhangban fog fellépni az illegális migráció és az abból hasznot húzó bűnszervezetek ellen, miközben tiszteletben tartja az emberi méltóságot és a menekülteknek biztosítandó védelmet.

Beszéde végén rámutatott: az ENSZ-be vetett bizalmat nem lehet kikövetelni, azt csak kiérdemelni lehet, és ugyanez vonatkozik minden államra és közintézményre. Magyarországon helyre kell állítani a jövőbe vetett bizalmat, és olyan országgá kell válnia, amelyben mások is megbízhatnak.

Egyeztetés államfőkkel és zsidó szervezetekkel 

Beszéde után Baka András a világszervezet főtitkárával, António Guterressel tárgyalt, emellett egyeztetést folytatott többek között Guy Parmelin svájci, Alar Karis észt, valamint Alexander Stubb finn államfővel. Később pedig tárgyalt a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel New Yorkban — közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

Közleménye szerint „Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése”. Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon, „számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa”. Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését.

Borítókép: Baka András felszólal az ENSZ közgyűlésén (Fotó: ANGELA WEISS / AFP)

Baka AndrásENSZNew YorkENSZ közgyűlésezsidó szervezetköztársasági elnökSzóljon hozzá!

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