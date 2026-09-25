Micsoda? Kiderült a volt szegedi kézilabdázó brutális fizetése!
Az ember csak fogja a fejét és nem akar hinni a szemének. Egy svéd lap nyilvánosságra hozta, milyen brutális összeget keresett Magyarországon a MOL Pick Szeged férfikézilabdacsapatánál a svéd Jim Gottfridsson.
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