Hiányzik a kasszából 50 millió - óriási bajba került a magyar kosárlabdacsapat
A férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Oroszlány költségvetéséből több tízmillió forint hiányzik, mert az eddigi fő támogató MVM nem ad több pénzt. A klub csütörtökön este tartott szurkolói ankétot, ott derült ki a súlyos helyzet. Az Oroszlány nehéz helyzetben van, a kiút egyelőre nem látszik.
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