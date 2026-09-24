Janis Joplin és Jimi Hendrix is visszatérhet, újra összeállhat a The Beatles. De ki akarja ezt?

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Már nemcsak egykori felvételek őrizhetik meg azoknak a zenészeknek az alakját, akik visszavonultak vagy meghaltak: digitális technológiával ma már teljes koncertprodukciók is rekonstruálhatók. A londoni Unit1 Studio 20 millió dolláros befektetést kapott olyan előadások fejlesztésére, amelyekben élő és elhunyt zenészek digitális másai jelenhetnek meg a színpadon. A technológia új lehetőséget kínál a koncertiparnak, miközben egy régi fogalmat is újraértelmez: mitől lesz egy előadás valóban élő, ha a főszereplője már nincs jelen?

Ménes Márta
2026. 09. 24. 12:10
Janis Joplin Fotó: Crawley/Kobal/Rex/Shutterstock
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A jogi hozzájárulás ugyanakkor önmagában nem rendezi az előadó személyes döntésének kérdését. Egy élő művész meghatározhatja, hozzájárul-e digitális másának létrehozásához és milyen célú felhasználásához. Egy elhunyt előadó esetében azonban ez a személyes döntés már nem kérhető ki, így a róla létrehozott digitális alak felhasználásának határai szükségszerűen más szempontok alapján dőlnek el. 

A kérdés akkor válik igazán kényessé, amikor nem egy korábbi koncertet idéznek fel, hanem egy új fellépést hoznak létre egy olyan előadó digitális másával, aki már nem él.

A The Guardian cikke szerint az elhunyt zenészek digitális rekonstruálásának ötlete már most vegyes fogadtatást vált ki. A lap példaként említi Ozzy Osbourne digitális avatárjának tervét is, amelyet egyes rajongók tiszteletlennek tartottak.

Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Beatles

A Unit1 elképzelései között már olyan történelmi fellépések digitális rekonstrukciója is szerepel, mint Jimi Hendrix vagy Janis Joplin woodstocki koncertje vagy a The Beatles Cavern Club-beli fellépsei.

A digitális rekonstrukció technológiája a filmiparból már ismert, egy koncert esetében azonban nem egy korábbi felvétel újrajátszásáról van szó. A cél egy olyan fellépés létrehozása, amelyben a főszereplő digitális alakja valós időben jelenik meg a színpadon. Tom Service zenekritikus szerint a digitális előadók esetében ezért nem pusztán az a kérdés, mennyire pontosan rekonstruálható egy zenész külseje, mozgása vagy előadásmódja, hanem az is, hogy milyen státusza van egy olyan koncertnek, amelynek főszereplője fizikailag nincs jelen.

 

Janis JoplindigitálisJimi Hendrix

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