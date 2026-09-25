Ezúttal a Vatikán volt az abszolút filmszínház díszlete

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Magyar Péter szeptember 24-i vatikáni látogatása hivatalos találkozó volt XIV. Leó pápával, ám a Tűzfalcsoport szerint a kormányfőhöz köthető kommunikációban már röviddel az audiencia után több kínos baki is megjelent. Az egyik felületen például „IVX. Leó” szerepelt, miközben a pápa helyes neve XIV. Leó. Magyar emellett az elköszönésével is bakizott egyet a Vatikánban.

Pámer Dávid
2026. 09. 25. 17:37
Forrás: Facebook
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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