Bubi-ügy, közbiztonság és pénzügyi viták: mozgalmas ülést tartott a Fővárosi Közgyűlés

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a probléma létezik, de annak kizárólag közbiztonsági kérdésként való értelmezése félrevezető. A főpolgármester szerint az elmúlt tizenhat évben leépültek az addiktológiai szolgálatok,

ezért a rendőri jelenlét növelése mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer megerősítésére is szükség van.

Kiss Ambrus főigazgató szintén a szociális intézményrendszer és az addiktológiai ellátás fontosságát hangsúlyozta. A vita során a képviselők a hajléktalanság, a drogprobléma és az erőszakos bűncselekmények kérdését is érintették.

Közbiztonsági kérdés lett a palackvisszaváltás

A kötelező palackvisszaváltási rendszer működéséről szintén heves vita alakult ki. Keszthelyi Dorottya DK-s képviselő szerint a kerületekben tapasztalt problémák miatt szükség van a Mohu által üzemeltetett Repont-rendszer működésének felülvizsgálatára.

A képviselők többek között a visszaváltó automaták működését, a bolti dolgozók terheit, az élelmiszer-biztonságot és a közterületi problémákat érintették.

Gulyás Gergely Kristóf arra hívta fel a figyelmet, hogy a palackok visszaváltása miatt társasházakba is betörhetnek, és egyes épületeknek biztonsági szolgálatokat kell fenntartaniuk.

Kiss Ambrus szerint további vizsgálatokra van szükség annak feltárására, hogy kik gyűjtik a palackokat, és hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a visszaváltási rendszert. A főigazgató felvetette azt is, hogy a nagy üzletek mellett boltoktól független visszaváltópontokat is működtethetnének.

A kormánnyal tárgyalnak

Karácsony Gergely a közgyűlésen arról beszélt, hogy a főváros és a kormány között zajló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. A főpolgármester szerint a minisztériummal közösen dolgoznak a megoldáson, és reményei szerint olyan megállapodás születhet, amely a következő évekre is rendezi Budapest pénzügyi helyzetét.