Bubi-ügy, közbiztonság és pénzügyi viták: mozgalmas ülést tartott a Fővárosi Közgyűlés

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A Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén a képviselők többek között a Mol Bubi 3.0 közbeszerzésének és regisztrációs rendszerének vizsgálatáról, a közbiztonsági helyzetről, a palackvisszaváltás problémáiról, valamint a főváros és a kormány közötti tárgyalásokról is egyeztettek. A napirenden szerepelt a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának felállítása, a bérlakásprogram és számos városüzemeltetési kérdés is.

Gábor Márton
2026. 09. 25. 17:07
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a probléma létezik, de annak kizárólag közbiztonsági kérdésként való értelmezése félrevezető. A főpolgármester szerint az elmúlt tizenhat évben leépültek az addiktológiai szolgálatok, 

ezért a rendőri jelenlét növelése mellett a szociális és egészségügyi ellátórendszer megerősítésére is szükség van.

Kiss Ambrus főigazgató szintén a szociális intézményrendszer és az addiktológiai ellátás fontosságát hangsúlyozta. A vita során a képviselők a hajléktalanság, a drogprobléma és az erőszakos bűncselekmények kérdését is érintették.

 

Közbiztonsági kérdés lett a palackvisszaváltás

A kötelező palackvisszaváltási rendszer működéséről szintén heves vita alakult ki. Keszthelyi Dorottya DK-s képviselő szerint a kerületekben tapasztalt problémák miatt szükség van a Mohu által üzemeltetett Repont-rendszer működésének felülvizsgálatára.

A képviselők többek között a visszaváltó automaták működését, a bolti dolgozók terheit, az élelmiszer-biztonságot és a közterületi problémákat érintették.

 Gulyás Gergely Kristóf arra hívta fel a figyelmet, hogy a palackok visszaváltása miatt társasházakba is betörhetnek, és egyes épületeknek biztonsági szolgálatokat kell fenntartaniuk.

Kiss Ambrus szerint további vizsgálatokra van szükség annak feltárására, hogy kik gyűjtik a palackokat, és hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a visszaváltási rendszert. A főigazgató felvetette azt is, hogy a nagy üzletek mellett boltoktól független visszaváltópontokat is működtethetnének.

 

A kormánnyal tárgyalnak 

Karácsony Gergely a közgyűlésen arról beszélt, hogy a főváros és a kormány között zajló tárgyalások előrehaladott állapotban vannak. A főpolgármester szerint a minisztériummal közösen dolgoznak a megoldáson, és reményei szerint olyan megállapodás születhet, amely a következő évekre is rendezi Budapest pénzügyi helyzetét.

A tárgyalások részleteit illetően Karácsony nem közölt konkrétumokat, arra hivatkozva, hogy a folyamatot nem szeretnék a nyilvánosság bevonásával megzavarni. Baranyi Krisztina ugyanakkor azt kérdezte, milyen jogcímen és milyen forrásból kaphat támogatást a főváros.

Szerinte 120–140 milliárd forintra lenne szükség ahhoz, hogy Budapest legalább az év végéig működőképes maradjon.

A közgyűlésen szóba került az önkormányzatok támogatásáról és a források visszaadásáról szóló javaslat is. A vita során a pártok eltérő álláspontokat képviseltek a főváros pénzügyi nehézségeinek okairól és a megoldás lehetséges módjáról.

 

Több százmillió forintos többletköltség terhelheti a BKV-t

A növekvő üzemanyagárak a BKV működését is érinthetik. A közgyűlésen elhangzott, hogy a közlekedési vállalat éves üzemanyagszámlája jelenleg 12–13 milliárd forint körül alakul,

 a drágulás miatt az év végére meghaladhatja ezt az összeget.

Papp Tibor, a Fidesz képviselője szerint az üzemanyagárak emelkedése a hátralévő időszakban mintegy 700 millió forintos többletköltséget jelenthet a fővárosi költségvetés számára. A képviselők a telephelyi tankolások áráról és a közlekedési vállalat finanszírozásáról is egyeztettek.

 

Boltok helyett kultúra az aluljárókban

A közgyűlés tárgyalta a fővárosi tulajdonban lévő aluljárói helyiségek hasznosításának kérdését is. A Fidesz részéről felmerült, hogy a kihasználatlan üzlethelyiségek bevételt hozhatnának, és a közbiztonság szempontjából is indokolt lenne a hasznosításuk.

A Flórián téri aluljáróban tizenkét helyiséget ingyenesen használatba adnának a kerületi önkormányzatnak, ahol látványraktárak és Óbuda történetéhez kapcsolódó kiállítások kaphatnának helyet. 

A Blaha Lujza téren tizenegy vitrin használatát biztosítanák ingyenesen a Ludwig Múzeum számára, amelyekben kiállításokat népszerűsíthetnének.

A képviselők között vita alakult ki arról, hogy a helyiségek hasznosításáról milyen koncepció alapján és mely testület hatáskörében szülessenek döntések.

 

Akadálymentes gyaloglás is szerepelt a napirenden

A közgyűlésen számos városüzemeltetési és szociális ügy is napirendre került:

  • Demencia intézkedési terv: A fővárosi fenntartású idősotthonokban élő, demenciával érintett személyek ellátási feltételeinek felmérését és egy Fővárosi Demencia Intézkedési Terv kidolgozását is támogatták. Kiss Ambrus tájékoztatása szerint a főváros fenntartásában 3875 férőhely van, amelyek közül 1148 kifejezetten demenciával élők számára fenntartott.
  • Szabálytalanul elhelyezett rollerek: A közterületen szabálytalanul elhelyezett közösségi mikromobilitási eszközök elszállítására vonatkozó javaslat is átment.
  • Kerékpárutak: A XVII. kerületi Pesti út mentén hiányzó, mintegy 200 méteres kerékpárútszakasz vizsgálata is felmerült. A képviselők a kerékpáros hálózat megszakadásának problémáját is érintették.
  • Süllyesztett szeméttárolók: Gál József javaslatot tett a süllyesztett hulladéktárolók telepítési lehetőségeinek vizsgálatára.
  • Bérlakásprogram: A közgyűlés megerősítette a kormány bérlakásprogramjának támogatását. A képviselők ugyanakkor az új lakóterületekhez kapcsolódó infrastruktúra és zöldfelületek fontosságát is hangsúlyozták.
  • Lakásügynökség: Kiss Ambrus közlése szerint a Fővárosi Lakásügynökség jelenleg hatvan lakással működik, és több mint száz ember él az általa kezelt ingatlanokban.
  • Akadálymentes gyaloglás: Napirendre került a Gyaloglás Akadálymentesen Budapesten stratégia elfogadása, amelynek végrehajtása jelentős forrásokat igényelhet.
  • A pénteki ülésen tehát a főváros finanszírozási helyzete, a közszolgáltatások működése és a közbiztonság mellett több, a mindennapi városi életet érintő kérdésről is döntöttek. A viták során a fővárosi frakciók eltérő megközelítései rajzolódtak ki a közlekedés, a szociális ellátás és a városüzemeltetés jövőjéről.
  • Forrás: a Fővárosi Közgyűlés 2026. szeptember 25-i üléséről rendelkezésre bocsátott kishírek és tudósítások. A cikk az átadott anyagok alapján készült.

Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)

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