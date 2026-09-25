888 lóerős SUV a Bentley első villanyautója

Fotó: Bentley

Nála a gyorsulás csak 2,9 másodpercig tart – vagyis tartja a lépést egy Ferrari 296 GTB-vel –, a végsebesség pedig 260 km/h. Állítólag a Bentley tovább is fokozhatta volna a teljesítményt, ám tudatosan úgy döntött, hogy nem teszi. Mérnökeik arra a következtetésre jutottak, hogy az ennél is jobb gyorsulás már kényelmetlen fizikai tüneteket okozna a legtöbb vásárló számára, rontva a komfortérzetet.

Fotó: Bentley

Mindkét változat két állandó mágneses szinkronmotort és 800 voltos elektromos rendszert használ. A padlóban egy nettó 108 kWh kapacitású akkumulátor kapott helyet, amelyre 10 év vagy 160 000 km garanciát adnak. Megfelelően nagy teljesítményű egyenáramú (DC) töltő használata esetén a Torcal akár 400 kW-os töltési teljesítményt is képes felvenni, amivel az akkumulátor töltöttsége kevesebb mint 20 perc alatt növelhető 10-ről 80 százalékra.