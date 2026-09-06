Einstand a gyarmaton

Az állítólag túlárazott közbeszerzésekről pedig csak annyit: épp a napokban zárták ki Mészáros Lőrinc egyik cégét egy tenderből, mondván „aránytalanul alacsony árajánlatot tett”. Aztán hogy, hogy nem, egy holland–francia cég lett a befutó. Közben az okosmérős tenderből egy másik Mészáros-céget golyóztak ki, nehogy megzavarja a reménybeli germán győztest. És így tovább. Az autópálya-építésben és minden másban ugyanez lesz: a külföldiek tarolnak, a magyarok meg szívnak és csődbe mennek, mint a minap a Bayer Construct. Az idegen szép, a magyar büdös. A habzó, szennyes Tisza elmossa a magyar szabadságharcot.

Magyarország szuverenitása április 12-ével megszűnt. Ha Orbánék valamiben hibáztak, hát abban: már 2010-ben föl kellett volna állítaniuk a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, ugyanolyan jogkörökkel, amilyenek most a neoávéhának vannak. Elejét kellett volna venni annak, hogy a Hegedűs hadnagyok kinyithassák a várkaput.