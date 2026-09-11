Rettegés az AfD-től

Milyen ismerős, igaz? És mennyire jellemző, hogy erről ilyen címmel jelenik meg írás napjainkban:

„Az első transzhős egy római császár volt, Heliogabalus”

Ha csak úgy nem...

Igen, mindig ide jutunk, amikor már a „mihez képest” kapaszkodója sincs meg.

De jöjjünk közelebb az időben, és olvassunk bele De Sade márki „főművébe”, a Filozófia a budoárban címet viselő szennybe. Ott sok egyéb mellett ezt találjuk:

„Eugénie, légy esküdt ellensége az unalmas szaporodásnak, és térítsd le útjáról szüntelenül még a házasságban is ezt az alattomos nedvet, mely – ha tenyészetnek indul – csak arra jó, hogy elcsúfítsa termetünket, eltompítsa bennünk a kéjérzést, elhervasszon, megvénítsen, és megrontsa egészségünket; vedd rá a férjedet, hogy szokjon hozzá az elvesztegetéséhez, kínáld föl neki az összes többi utat, csak hogy eltávolítsd az oltártól; mondd el neki, hogy gyűlölöd a gyermekeket, és könyörögve kéred, hogy ne csináljon neked gyereket. Jól vigyázz, édesem, mert előre kijelentem, hogy olyannyira irtózom a szaporodástól, hogy abban a percben megszakítom veled a barátságot, amint teherbe esel. Ha mégis, önhibádon kívül ez a balszerencse érne, fordulj hozzám az első hét-nyolc héten belül, és én csöndben megszabadítalak tőle. Ne riadj vissza a gyermekgyilkosságtól, e képzelt bűntől; korlátlanul rendelkezünk afölött, amit méhünkben hordunk, és ha elpusztítjuk az anyag e formáját, nem követünk el nagyobb gazságot, mint amikor kipurgáljuk magunkból, szükség esetén gyógyszerekkel, azt a másfajta anyagot.

Eugénie: De ha a gyermek már kifejlődött?

Madame de Saint-Ange: Ha akár a világra jött is, mindig hatalmunkban áll elpusztítani. Nincs a földön szilárdabb jog, mint az anyák rendelkezési joga gyermekeik fölött. Nincs nép, amely el ne ismerte volna ezt az igazságot, mely az értelemre és az erkölcsi alapelvekre épül.”

Milyen ismerős, igaz? Csak manapság nem ilyen nyersen őszinték, manapság az a jelszó, hogy „takarodjatok a méhemből”, de a lényeg maradt: a gyerek nyűg, felesleges, akadályozza a karriert, gyerekre nincsen szükség. S persze ma ezt olvassuk De Sade márkiról: