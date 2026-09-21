A hónapok óta tartó „szereplőválogatáson” már több próbaszavazást is tartottak, a legutóbbin, a múlt péntekin a volt Costa Rica-i alelnök Rebeca Grynspan érte el a legjobb eredményt, de az ő személye körül sem alakult ki konszenzus a Biztonsági Tanács tizenöt fős grémiumában, amelyben az állandó tagoknak vétójoguk van. A remények szerint a BT októberben, a soros görög elnöksége alatt terjesztheti jelöltjét a közgyűlés elé szavazásra. A portugál Guterres tíz évnyi főtitkársága után európai politikus vagy diplomata most nem szerepel a jelöltek között.
Indul a diplomáciai nagyüzem, de valaki ellopja a show-t
Donald Trump kedden szólal fel, hazánkat Baka András és Orbán Anita képviseli az ENSZ New York-i közgyűlésén.
Borítókép: Az ENSZ New York-i székháza (Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
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