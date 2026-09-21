Indul a diplomáciai nagyüzem, de valaki ellopja a show-t

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Donald Trump kedden szólal fel, hazánkat Baka András és Orbán Anita képviseli az ENSZ New York-i közgyűlésén.

Szőcs László
2026. 09. 21. 5:31
Fotó: AFP/JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
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A hónapok óta tartó „szereplőválogatáson” már több próbaszavazást is tartottak, a legutóbbin, a múlt péntekin a volt Costa Rica-i alelnök Rebeca Grynspan érte el a legjobb eredményt, de az ő személye körül sem alakult ki konszenzus a Biztonsági Tanács tizenöt fős grémiumában, amelyben az állandó tagoknak vétójoguk van. A remények szerint a BT októberben, a soros görög elnöksége alatt terjesztheti jelöltjét a közgyűlés elé szavazásra. A portugál Guterres tíz évnyi főtitkársága után európai politikus vagy diplomata most nem szerepel a jelöltek között.  

Costa Rican economist and former Second Vice President Rebeca Grynspan speaks during a hearing to be considered as the next Secretary-General of the United Nations at the UN Headquarters in New York, on April 22, 2026. Grynspan is among four candidates vying for the position currently held by Portugal's Antonio Guterres. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Rebeca Grynspan, az egyik ENSZ-főtitkárjelölt. Fotó: Europress/AFP/ Charly Triballeau

Borítókép: Az ENSZ New York-i székháza (Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP) 

ENSZAntónio GuterresNew YorkENSZ-közgyűlésDonald TrumpENSZ-főtitkár

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