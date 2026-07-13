Szereplőválogatás zajlik az ENSZ élére, de Európa most nem rúg labdába

A hat, most versenybe szállt jelölt közül a világszerte legismertebb alighanem a 74 éves Michelle Bachelet, aki két ciklusban – 2006 és 2010, illetve 2014 és 2018 között – Chile baloldali elnöke volt, majd az ENSZ emberjogi főbiztosaként tevékenykedett. Az ő jelöltségének újabban az az érdekessége, hogy két, baloldali vezetésű latin-amerikai ország, Brazília és Mexikó áll mögötte, saját hazája viszont a jobboldali, patrióta elnök, José Antonio Kast hatalomra jutása óta már nem támogatja. A perui Javier Pérez de Cuéllar, azaz 1991 óta nem adott Latin-Amerika – sőt az egész amerikai földrész – ENSZ-főtikárt.

Nem csak futottak még

Szintén viszonylag ismert – Afrika-szerte mindenképpen – Macky Sall, aki 2012 és 2024 között tizenkét éven át töltötte be Szenegál elnöki tisztét, előtte pedig kormányfő volt. Őt hivatalosan Burundi támogatja.

Macky Sall. Fotó: Europress/AFP/Charly Triballeau / AFP

De a világpolitikai hírekben gyakran emlegetik az argentin Rafael Grossit is, aki 2019 óta áll az elsősorban az iráni nukleáris program nyomán ismert, bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség élén. Az ő tisztsége is gyakori egyeztetéseket követel meg a globális vezetőkkel. Kevésbé ismert, legalábbis Latin-Amerikán kívül, María Fernanda Espinosa, aki Antigua és Barbuda, egy kis közép-amerikai szigetország jelöltje, de korábban Ecuador kétszeres külügyminisztere, illetve védelmi minisztere, ENSZ-nagykövete is volt, a világszervezetben pedig közgyűlési elnökként is komoly tapasztalatot szerzett. Mindezzel együtt az ENSZ intézményrendszerét szintén egy kis ország jelöltje, a Costa Rica-i Rebeca Grynspan ismerheti belülről a legjobban, aki jelenleg az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciáját vezeti, de számos más fontos tisztséget is betöltött, főtitkárhelyettes is volt, négy éven keresztül pedig Costa Rica alelnöke. A legszerényebb életrajzzal Guyana jelöltje, egyben a legfiatalabb, 52 éves pályázó, Carolyn Rodrigues rendelkezik, külügyminiszter, illetve ENSZ-nagykövet volt eddig többek között.

Borítókép: Michelle Bachelet (Fotó: Raul BRAVO / AFP)