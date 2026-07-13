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Szereplőválogatás zajlik az ENSZ élére, de Európa most nem rúg labdába

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Húsz éve, Kofi Annan ENSZ-főtitkársága óta nem állt olyan vezető a világszervezet élén, akinek a szavára érdemben odafigyeltek volna a nagyhatalmak. Sem a dél-koreai Ban Ki Mun, sem a jelenlegi főtitkár, a portugál António Guterres nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Viszont utóbbi tíz éve után jövő januártól bizonyosan nem európai politikus következik, hanem Latin-Amerikából vagy Afrikából futhat be a sikeres jelölt. Hatuk közül négy nő — ez is hangsúlyváltást jelent.

Szőcs László
2026. 07. 13. 20:00
Fotó: Europress/AFP/Raul Bravo
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A hat, most versenybe szállt jelölt közül a világszerte legismertebb alighanem a 74 éves Michelle Bachelet, aki két ciklusban – 2006 és 2010, illetve 2014 és 2018 között – Chile baloldali elnöke volt, majd az ENSZ emberjogi főbiztosaként tevékenykedett. Az ő jelöltségének újabban az az érdekessége, hogy két, baloldali vezetésű latin-amerikai ország, Brazília és Mexikó áll mögötte, saját hazája viszont a jobboldali, patrióta elnök, José Antonio Kast hatalomra jutása óta már nem támogatja. A perui Javier Pérez de Cuéllar, azaz 1991 óta nem adott Latin-Amerika – sőt az egész amerikai földrész – ENSZ-főtikárt. 

Nem csak futottak még 

Szintén viszonylag ismert – Afrika-szerte mindenképpen – Macky Sall, aki 2012 és 2024 között tizenkét éven át töltötte be Szenegál elnöki tisztét, előtte pedig kormányfő volt. Őt hivatalosan Burundi támogatja.

Former Senegalese president Macky Sall speaks during a hearing to be considered as the next Secretary-General of the United Nations at UN headquarters in New York on April 22, 2026. Sall is among four candidates vying for the position currently held by Portugal's Antonio Guterres. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Macky Sall. Fotó: Europress/AFP/Charly Triballeau / AFP

De a világpolitikai hírekben gyakran emlegetik az argentin Rafael Grossit is, aki 2019 óta áll az elsősorban az iráni nukleáris program nyomán ismert, bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség élén. Az ő tisztsége is gyakori egyeztetéseket követel meg a globális vezetőkkel. Kevésbé ismert, legalábbis Latin-Amerikán kívül, María Fernanda Espinosa, aki Antigua és Barbuda, egy kis közép-amerikai szigetország jelöltje, de korábban Ecuador kétszeres külügyminisztere, illetve védelmi minisztere, ENSZ-nagykövete is volt, a világszervezetben pedig közgyűlési elnökként is komoly tapasztalatot szerzett. Mindezzel együtt az ENSZ intézményrendszerét szintén egy kis ország jelöltje, a Costa Rica-i Rebeca Grynspan ismerheti belülről a legjobban, aki jelenleg az ENSZ kereskedelmi és fejlesztési konferenciáját vezeti, de számos más fontos tisztséget is betöltött, főtitkárhelyettes is volt, négy éven keresztül pedig Costa Rica alelnöke. A legszerényebb életrajzzal Guyana jelöltje, egyben a legfiatalabb, 52 éves pályázó, Carolyn Rodrigues rendelkezik, külügyminiszter, illetve ENSZ-nagykövet volt eddig többek között. 

Borítókép: Michelle Bachelet (Fotó: Raul BRAVO / AFP)

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