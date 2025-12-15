chileelnökválasztásjelölt

José Antonio Kast jobboldali jelölt nyerte az elnökválasztást Chilében

José Antonio Kast, a jobboldali Republikánus Párt jelöltje aratott győzelmet a chilei elnökválasztás vasárnapi második fordulójában, körülbelül 58 százalékos támogatottsággal a kormányzó baloldali koalíció és a Kommunista Párt 42 százalékot szerzett jelöltje, Jeannette Jara előtt – közölte a Servel chilei választási szolgálat a szavazatok közel százszázalékos feldolgozottsága alapján.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 6:30
José Antonio Kast nyerte az elnökválasztást Fotó: MIKA OTSUKI Forrás: Yomiuri
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 59 éves Kast, aki harmadszor indult az elnöki posztért, győzelmi beszédében Santiago de Chilében több ezer támogató előtt hangsúlyozta: Chile változást akar, és ígéretet tett a valódi változásra, kiemelve a közbiztonság helyreállítását és a félelem nélküli életet. Kast március 11-én lép hivatalba a jelenlegi baloldali elnök, Gabriel Boric utódjaként négyéves mandátummal. 

José Antonio Kast nyerte az elnökválasztást Chileben Fotó: MIKA OTSUKI / Yomiuri
José Antonio Kast nyerte az elnökválasztást Chileben Fotó: MIKA OTSUKI / Yomiuri

Jara elismerte vereségét, telefonon gratulált Kastnak, és az X platformon közzétett üzenetében úgy fogalmazott: a demokrácia hangosan és egyértelműen megszólalt. Boric szintén gratulált a győztesnek. A kampány központi témái a növekvő bűnözés és a szabályozatlan migráció voltak, amelyeket Kast kemény fellépéssel ígért megoldani: határzár létesítése, katonai egységek bevetése magas bűnelkövetési arányú területeken, illegális bevándorlók tömeges kitoloncolása, új börtönök építése, valamint adócsökkentések és közkiadások mérséklése. 

Kast ellenzi az egyneműek házasságát és az őslakosok jogainak kiterjesztését. Chile továbbra is Latin-Amerika egyik legbiztonságosabb országa, ám az elmúlt években megugrott az erőszakos bűncselekmények száma, különösen az északi határvidéken. A migránsok aránya mintegy tíz százalékra nőtt, többségük Venezuelából érkezett. 

A szervezett bűnözés megjelenése és egyes erőszakos cselekmények erősítették a társadalmi aggodalmakat. Felmérések szerint a felnőtt lakosság 63 százaléka tart a közbiztonság romlásától.

Orbán Viktor miniszterelnök X-oldalán gratulált a megválasztott új elnöknek.

Gratulálunk a Chilei Köztársaság megválasztott elnökének. Megválasztása a józan ész, a biztonság és a nemzet illegális migrációtól való megvédésének győzelme. Várjuk az országaink közötti együttműködés megerősítését.

– írta a kormányfő.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio gratulált Kastnak, és reményét fejezte ki a regionális biztonság erősítésében és a kereskedelmi kapcsolatok felélesztésében való együttműködésben. Javier Milei argentin elnök barátja elsöprő győzelmeként ünnepelte az eredményt a szabadság és a magántulajdon védelmében tett újabb lépésének nevezve azt.

Borítókép: José Antonio Kast nyerte az elnökválasztást (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekelfogadás

Az elfogadás határai

Bayer Zsolt avatarja

Kéretik továbbra is sütni a malacot nyugodtan, kordonok nélkül!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.