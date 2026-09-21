Az angol sajtó megőrült: „Kerkez a leggyengébb”, miközben a Liverpool edzője kiemelte

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Ellentmondásosan ítélte meg az angol sajtó Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos teljesítményét a Liverpool 1-0-s győzelme után a Bournemouth otthonában. Szoboszlai szinte mindenütt közepes osztályzatot kapott, míg Kerkez esetében óriási volt a szórás: akadt olyan portál, amely 7-est adott neki, máshol viszont mindössze 3-ast érdemelt. A Liverpool edzője, Andoni Iraola ugyanakkor elégedett volt a Kerkezzel felálló védelemmel, amely sorozatban harmadik bajnokiját hozta le kapott gól nélkül.

Szalay Attila
2026. 09. 21. 6:00
Kerkez Milos jó és nagyon rossz értékeléseket is kapott az angol sajtóban a Bournemouth-Liverpool meccs után Fotó: GLYN KIRK Forrás: AFP
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A legkeményebb kritikát a Rousing the Kop fogalmazta meg. Itt Szoboszlai 5-öst kapott: a két első félidei veszélyes szabadrúgását megemlítették, de szerintük ő is hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool a mérkőzés során nem tudta igazán kontrollálni a játékot.

Kerkez mindössze 3-ast kapott, az értékelés szerint túlságosan magával ragadta a korábbi klubjához való visszatérés érzelmi töltete, és támadásban, valamint védekezésben is több rossz döntést hozott. A liverpooli lap igen élesen fogalmazott: 

Vitathatatlanul ő volt a mezőny leggyengébb játékosa a Vitality Stadionba való visszatérésekor.

A BBC mindkét magyar teljesítményére 6-ost adott. Szoboszlairól azt írták: „Nagy céltudatossággal futballozott.” Kiemelték veszélyes első félidei szabadrúgását és a szünet után kapott sárga lapját is. Kerkez kezdetben nehéz helyzetben volt, a Bournemouth rendszeresen az ő oldala mögé küldött hosszú labdákkal próbálkozott, ugyanakkor a magyar védő végig nagy energiával küzdött. A BBC értékelése szerint „az erőfeszítéseit nem lehet kifogásolni, végig harcolt.”

A Liverpool edzője Kerkez Milost is kiemelte a meccs után

Kerkez teljesítményének megítéléséhez Andoni Iraola meccs utáni nyilatkozata talán a legfontosabb adalék. A Liverpool sorozatban harmadik Premier League-mérkőzését zárta kapott gól nélkül, amivel a vezetőedző különösen elégedett volt.

– Örülök annak, hogy ez volt sorozatban a harmadik kapott gól nélküli mérkőzésünk a bajnokságban – mondta Iraola, aki szerint minél több időt töltenek együtt a védők a pályán, annál stabilabb egységet alkotnak. 

Külön megnevezte Kerkezt is, amikor a hátsó alakzat összeszokásáról beszélt. Iraola szerint Jeremy Jacquet és Virgil van Dijk Ronald Araújo, illetve Kerkez segítségével egyre jobban megtalálja az összhangot, a Liverpool pedig egyre stabilabb azokban az időszakokban is, amikor az ellenfél nyomást helyez rá, és meg kell őriznie az eredményt.

Ez Kerkez esetében azért különösen érdekes, mert miközben az angol sajtó értékelései között éles kritika is akad, Iraola a teljes védelmi egység fejlődését és Kerkez szerepét pozitív folyamatként értékelte. A Bournemouth elleni újabb kapott gól nélküli mérkőzés ezt eredménnyel is alátámasztotta.

Liverpool FCKerkez MilosSzoboszlai Dominik

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