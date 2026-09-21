Az angol sajtó megőrült: „Kerkez a leggyengébb”, miközben a Liverpool edzője kiemelte

A legkeményebb kritikát a Rousing the Kop fogalmazta meg. Itt Szoboszlai 5-öst kapott: a két első félidei veszélyes szabadrúgását megemlítették, de szerintük ő is hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool a mérkőzés során nem tudta igazán kontrollálni a játékot.

Kerkez mindössze 3-ast kapott, az értékelés szerint túlságosan magával ragadta a korábbi klubjához való visszatérés érzelmi töltete, és támadásban, valamint védekezésben is több rossz döntést hozott. A liverpooli lap igen élesen fogalmazott:

Vitathatatlanul ő volt a mezőny leggyengébb játékosa a Vitality Stadionba való visszatérésekor.

A BBC mindkét magyar teljesítményére 6-ost adott. Szoboszlairól azt írták: „Nagy céltudatossággal futballozott.” Kiemelték veszélyes első félidei szabadrúgását és a szünet után kapott sárga lapját is. Kerkez kezdetben nehéz helyzetben volt, a Bournemouth rendszeresen az ő oldala mögé küldött hosszú labdákkal próbálkozott, ugyanakkor a magyar védő végig nagy energiával küzdött. A BBC értékelése szerint „az erőfeszítéseit nem lehet kifogásolni, végig harcolt.”