Lannert Judit megmutatta, hogy miniszteri fizetéssel is lehet valaki szegény

A Tisza-kormány pedig az Isten–haza–család hármasból lassan mindent kipipálhat: a genderlobbi szabadon engedésével a családi értékeket dobta a kukába, a Nemzeti Hitvallás üldözésével és a nemzeti érzelem kigúnyolásával a hazaszeretet értekeit tapossa el, és talán a következő az lesz, hogy azokat is kinevettetik, akik templomba járnak, mert hisznek Istenben.