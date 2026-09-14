Botrány a bécsi atomkonferencián, Irán vezető képviselőjét nem engedték be az országba

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Súlyos nemzetközi diplomáciai feszültség robbant ki hétfő délután Bécsben, miután az osztrák hatóságok megtagadták a belépést az Iráni Atomenergia-szervezet (AEOI) elnökétől, Mohammad Eslamitól. Az iráni atomprogram vezetője a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) hetvenedik, jubileumi éves közgyűlésére érkezett volna az osztrák fővárosba.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 14. 19:31
Fotó: SALIH OKUROGLU Forrás: ANADOLU
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A diplomáciai patthelyzet feloldására az ENSZ és az IAEA jogi szakértői azonnali egyeztetéseket kezdtek a felekkel, hogy elkerüljék a konferencia teljes ellehetetlenülését. Az iráni küldöttség többi tagja végül elfoglalta helyét a bécsi ülésteremben, ám a delegáció jelezte, hogy Eslami távolléte miatt az iráni fél hivatalos felszólalásának hangneme és tartalma merőben más lesz a tervezetthez képest.

IránNemzetközi Atomenergia-ügynökségHormuzi-szoros

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