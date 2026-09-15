Két évszázadnyi semlegesség a tét: alkotmányos válság szélén Svájc az Oroszország elleni szankciók miatt

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Svájc gazdasági túlélése múlik a szavazáson

A tét így nem csupán egy elvont jogi fogalom értelmezése, hanem Svájc közvetlen gazdasági túlélése és európai integrációja. A bankszektor és a multinacionális vállalatok vezetői arra figyelmeztetnek, hogy a merev alkotmányos tiltás elszigetelné a svájci pénzintézeteket a globális tranzakciós rendszerektől, és helyrehozhatatlan károkat okozna az ország mint stabil és kiszámítható üzleti partner hírnevének.

A zöld és baloldali pártok ráadásul erkölcsi alapon is támadják a javaslatot, kijelentve, hogy a semlegesség nem jelentheti a nemzetközi jogot lábbal tipró agresszió hallgatólagos támogatását vagy a háborús profit felhalmozását. A hetekig tartó intenzív kampány végén az urnákhoz járuló svájci polgárok döntése így nemcsak az állam jövőbeli arculatát határozza meg, hanem azt is, hogy a modern világban létezhet-e még egyáltalán teljes és feltétel nélküli semlegesség.