Kettészakadva: az MI-vezérek katasztrófától tartanak, de Trump nem enged a tempóból

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Váratlan tőzsdei összeomlást okozott a globális technológiai piacon az amerikai mesterségesintelligencia-fejlesztő cégek vezetőinek közös figyelmeztetése, amely a technológia túl gyors fejlődésének veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az ázsiai chipgyártók és a legnagyobb tech-befektetők órák alatt több százmilliárd dolláros veszteséget könyveltek el a befektetők menekülése miatt. Donald Trump amerikai elnök azonban elutasította a szabályozási moratórium ötletét, mivel az geopolitikai előnyhöz juttatná Kínát.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 14. 16:34
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
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A vitában így két teljesen ellentétes és kibékíthetetlen stratégiai megközelítés feszül egymásnak. Az egyik oldalon a technológiai alkotók és biztonsági szakértők állnak, akik szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése elérte azt a kritikus határt, ahol a profit- és versenyérdekeket felül kell írnia a globális biztonságnak, mivel a kontrollvesztés visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el. A másik oldalon a politikai és gazdasági döntéshozók helyezkednek el, akik a rideg geopolitikai realitásokból kiindulva úgy látják, hogy a technológiai versenyfutást nem lehet megállítani, és a győztes mindent visz elve alapján Washingtonnak minden áron meg kell őriznie az elsőségét Pekinggel szemben.

mesterséges intelligenciaKínaEgyesült Államok

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