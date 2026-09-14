Kettészakadva: az MI-vezérek katasztrófától tartanak, de Trump nem enged a tempóból

A vitában így két teljesen ellentétes és kibékíthetetlen stratégiai megközelítés feszül egymásnak. Az egyik oldalon a technológiai alkotók és biztonsági szakértők állnak, akik szerint a mesterséges intelligencia fejlesztése elérte azt a kritikus határt, ahol a profit- és versenyérdekeket felül kell írnia a globális biztonságnak, mivel a kontrollvesztés visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el. A másik oldalon a politikai és gazdasági döntéshozók helyezkednek el, akik a rideg geopolitikai realitásokból kiindulva úgy látják, hogy a technológiai versenyfutást nem lehet megállítani, és a győztes mindent visz elve alapján Washingtonnak minden áron meg kell őriznie az elsőségét Pekinggel szemben.