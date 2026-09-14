Vitézy Dávid hazudik az M6-os autópálya üzemeltetéséről a Fidesz szerint
A Fidesz-frakció szerint Vitézy Dávid állításaival ellentétben az előző kormány nem rendelte meg az M6-os érintett szakaszának üzemeltetését az MKIF-től. Szerintük Vitézy valótlan állításokkal készíti elő, hogy a Tisza a magyar autópálya-koncessziókat külföldi gazdasági érdekeknek játssza át.
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