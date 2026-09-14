Magyar Péternél elszakadt a cérna, megint mocskolódott a parlamentben + videó

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A miniszterelnök napirend előtt számol be a kormány munkájáról a képviselőknek.

Máté Patrik
2026. 09. 14. 13:16
Fotó: Hatlaczki Balázs
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Nem lehet gyermekeket politikai célokra használni

Rétvári Bence a válaszában leszögezte, hogy minden gyermeket támogatni és védeni kell, különösen igaz ez azokra, akik nem a családjukban nőnek fel. Azonban a KDNP frakcióvezetője megjegyeztem, hogy a kormány épp a kötcsei piknikkel párhuzamosan mutatta be a gyermekvédelmi jelentését.

Soha nem lehet gyermekeket politikai célokra használni. Azt sem lehetett volna, amikor a kampányban egy 11 éves kisfiút tartottak vissza, hogy kampányvideó készüljön vele

– jelentette ki Rétvári Bence.

A frakcióvezető rövid felszólalásának végét Magyar Péter többször is bekiabálással zavarta meg, majd a felszólalás után a miniszterelnök felállt a helyéről és odalépett a frakcióvezetőhöz, akinek átadott egy papírlapot. Forsthoffer Ágnes házelnök emiatt többször is rászólt Magyar Péterre.

Ezekről szavaznak a héten a képviselők

A héten három fontos törvényről is dönt az Országgyűlés. A hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény tizenhetedik módosításával összefüggésben az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az Országgyűlés a keddi ülésnapon el is fogadhatja a törvényjavaslatokat.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

miniszterelnökparlamentMagyar Péter

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