Borítókép: Magyar Péter a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Egy nagyon fontos ügyről elfelejtették kérdezni Magyar Pétert a Kossuth Rádióban
A miniszterelnököt Benyó Rita kérdezte a Kossuth Rádióban, az interjú azonban több fontos, az elmúlt napokban kiemelt közéleti ügyet is érintetlenül hagyott. Különösen feltűnő, hogy szóba sem került az üzemanyagárak kérdése és a havi ötezer forintos támogatás, miközben az intézkedés Magyar Péter saját közösségi oldalain is komoly kritikákat váltott ki.
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