Két kilométerre a NATO-határtól csapott le Putyin, Boris Johnson élete 15 percen múlt
Hajszálon múlt a tragédia az ukrán–lengyel határon. Egy orosz drón telibe találta egy ukrán vonat mozdonyát Jahodinnál, nem messze a lengyel határtól. A vasútvonalon nem sokkal korábban még Boris Johnson korábbi brit miniszterelnök és az európai nemzetközi biztonsági elit utazott vissza egy kijevi konferenciáról. Kijev szerint Vlagyimir Putyin terrorja már közvetlenül az Európai Unió és a NATO kapuján dörömböl, de Moszkva tagadja a vádakat.
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