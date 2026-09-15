A válogatottszünet előtt a kétpontos Villarreal csütörtökön a Málaga vendége lesz, majd vasárnap a Levantét fogadja a spanyol bajnokságban. A 12 ponttal harmadik Betis a Getafe és a Deportivo ellen lép még pályára a héten.
Gulácsi Péter két „gólpasszt" adott az ellenfélnek – fantasztikus, amit ezután tett
A spanyol labdarúgó-bajnokság 5. fordulójának hétfői zárómérkőzésén a Villarreal 2-1-re kikapott a vendég Betistől. A La Ligában ezen a találkozón debütált Gulácsi Péter tíz védést mutatott be a hazaiak kapujában.
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