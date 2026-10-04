Térerő nélkül: Mi lesz, ha megtörténik az elképzelhetetlen?

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Szeptember elején robbant a hír, hogy a magyar 4iG együttműködésre lép Elon Musk SpaceX nevű vállalatával. Bár az elmúlt hetekben az üzleti kapcsolat több részletére is fény derült, lapunk igyekezett a lehető legteljesebb képet felrajzolni arról, milyen területeken dolgozhat össze egy hazai cég a világ leggazdagabb emberének űrvállalkozásával. A 4iG a SpaceX-szel kötött megállapodások alapján 2027-től olyan műholdas szolgáltatásokat vezetne be, amelyek a Starlink Mobile keretében a földi hálózatok által nem lefedett területeken, például erdőkben, hegységekben is garantálják a mobilkapcsolatot a lakossági és üzleti felhasználók számára. Emellett a Sovereign Solutions szolgáltatással olyan, nemzetbiztonsági szempontból is értékes kommunikációs csatorna jöhet létre, amely kizárólag magyar védelmi igényekre optimalizált összeköttetést biztosít.

Somogyi Orsolya
2026. 10. 05. 5:25
A SpaceX műholdjai 2027-től a hazai mobilhálózatok biztonsági tartalékaként is szolgálhatnak Fotó: Orlando Sentinel Forrás: Tribune News Service

A következő lépcső a Starlink Mobile V2 lehet, amely már 5G-sebességű széles sávú adatkapcsolatot ígér. Ennek bevezetését a 4iG 2027 végére tervezi, Montenegróban és Észak-Macedóniában is. Zarándy Pál azt is elmondta, hogy a felhasználónak ehhez nem kell külön műholdas telefon, új SIM-kártya, külső antenna vagy műholdas terminál. A technológiát hagyományos mobiltelefonokkal való közvetlen kapcsolatra tervezték. A díjszabásról egyelőre nincs végleges információ, a 4iG szerint az árakat és az előfizetési konstrukciókat az engedélyezést követően ismertetik.

A lakosságon túl

A megállapodás másik pillére a Sovereign Solutions, amely nem lakossági mobilkiegészítés, hanem kormányzati és védelmi célú műholdas kommunikációs megoldás. A 4iG szerint ennek várható indulási időpontja 2027 áprilisa. A konstrukció a SpaceX műholdas infrastruktúráját a 4iG-csoport Magyarországon unikális, műholdas távközlésben szerzett több évtizedes integrációs és üzemeltetési képességeivel kapcsolja össze. 

A szuverén jelző ebben az esetben azt jelenti, hogy a magyarországi központi és végponti hálózati elemek, a felhasználói hozzáférések és az adatok kezelése magyar kontroll alatt marad. A rendszert Magyarországon a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. telepíti, üzemelteti és támogatja, a kommunikáció pedig végponttól végpontig védett. A részletes hálózati és biztonsági szabályokat nemzetbiztonsági okokból nem hozzuk nyilvánosságra

 – jelentette ki a stratégiai igazgató.

Az ukrán helyzet

Ez azért is fontos kérdés, mert a Starlink ukrajnai alkalmazása már megmutatta a rendszer mindkét oldalát: a műholdas kommunikáció stratégiai értékét, egyúttal a szolgáltatótól való függőség kockázatát is. A Starlink ukrajnai alkalmazása az egyik legerősebb gyakorlati bizonyíték arra, hogy a műholdas rendszer szélsőséges körülmények között is használható. A 2022-es orosz invázió után a Starlink – amely egyébként nem azonos a Starlink Mobile-lal – gyorsan a kommunikáció egyik fontos eszközévé vált: az ukrán hadsereg a fronton a csapatok közötti kapcsolattartásra, a drónok irányítására és felderítési adatok továbbítására is használta. A rendszer jelentőségét tükrözi az is, hogy Oroszország megpróbálta zavarni a Starlink működését.

Az ukrán tapasztalat ugyanakkor egy fontos kockázatra is felhívta a figyelmet: 2022-ben ugyanis Elon Musk nem engedélyezte, hogy a Starlinket egy ukrán támadás támogatására használják a Krímben, mert attól tartott, hogy az Egyesült Államokat és a SpaceX-et közvetlenül bevonhatja a háborúba.

Az eset komoly kérdéseket vetett fel arról, hogy egy katonailag is kritikus kommunikációs rendszer esetében mennyire lehet kiszolgáltatott egy állam egy magáncég döntéseinek.

A történet azzal folytatódott, hogy 2026-ban Ukrajna már azért dolgozott együtt a SpaceX-szel, hogy megakadályozza az orosz erők Starlink-használatát, és az ukrán hadsereg továbbra is nagymértékben támaszkodik a rendszerre.

Bár más típusú szolgáltatásról lesz szó, a 4iG az egyetlen hálózat helyett a több kommunikációs réteg kialakításán dolgozik. Zarándy szerint a Starlink Mobile nem a földi mobilhálózat alternatívája, hanem annak biztonsági hálója: ha egy földi hálózati elem valamilyen okból nem elérhető, egy további kapcsolati lehetőséget biztosíthat. A vállalat szerint a földi és a műholdas hálózatok együttműködése egyébként is a távközlés egyik meghatározó fejlődési iránya, a következő generációs szabványok pedig már számolnak a nem földi hálózatokkal.

Unió kontra Amerika?

Közben Magyarország az Európai Unió IRIS² műholdprogramjához is csatlakozik. A két irány a 4iG értelmezése szerint nem zárja ki egymást. A SpaceX már működő, globális infrastruktúrát kínál, míg az IRIS² egy később kiépülő európai rendszer. A vállalat szerint addig is szükség van nagy rendelkezésre állású műholdas kommunikációra.

A SpaceX-szel kötött megállapodás Zarándy Pál szerint így nem jelenti a 4iG saját űripari fejlesztéseinek feladását sem. A HUSAT program részeként a csoport saját, magyar tulajdonú műholdas infrastruktúra és későbbi kommunikációs képességek kiépítésén dolgozik. A vállalat szerint a SpaceX globális infrastruktúrája és a saját fejlesztések egymást kiegészítő képességeket jelentenek.

Üzleti szempontból a Starlink Mobile új lefedettségi és szolgáltatási lehetőségeket adhat a cég meglévő távközlési portfóliójához. Ilyen lehet a prémium díjcsomagok kialakítása, különféle vállalati szolgáltatások bevezetése, valamint a későbbiekben például drónok vagy önvezető járművek működtetéséhez szükséges háttér garantálása. A cég szolgáltatásokat nyújthat a mezőgazdaság és az ipar szereplői számára is. A hároméves Starlink Mobile- és az ötéves Sovereign Solutions-szerződés pénzügyi feltételeit ugyanakkor nem hozták nyilvánosságra.

A 4iG szerint a SpaceX-szel folytatott együttműködésben az egyik legnagyobb lehetőséget a 4iG közép- és kelet-európai, illetve nyugat-balkáni jelenléte jelenti, de a partnerség a HUSAT program műholdjainak pályára állítása mellett az úgynevezett Direct to Device- és mesterségesintelligencia-alapú megoldások fejlesztésében is új lehetőségeket nyithat.

Nem annyira unalmas vállalatok

A SpaceX több rakétát állít Föld körüli pályára évente, mint bármely más szolgáltató, az állami programokat is beleértve. Alapítója, vezérigazgatója és a legnagyobb részvénycsomaggal rendelkező tulajdonosa Elon Musk. A vállalat 2026. június 12-én lépett a tőzsdére. Musk 1971-ben született a dél-afrikai Pretoriában, és az 1990-es évek elején Kanadán keresztül költözött az Egyesült Államokba. Első vállalkozása, a Zip2 térképes és online kiadói szoftvert adott el újságoknak. Az X.com nevű bank alapítójaként a PayPal egyik legnagyobb részvényese volt, amelyet később üzlettársaival eladtak az eBay-nek, ekkor jutott jelentős tőkéhez Musk. A pénzt a SpaceX-be fektette, amelyet 2002-ben alapított, valamint a Teslába, amelynek 2004-től befektetője, később vezérigazgatója lett. Övé az X is, vagyis a 2022-ben megvásárolt Twitter, és ő hozta létre az xAI nevű mesterségesintelligencia-céget, a Neuralinket, amely agyimplantátumokat fejleszt, és a Boring Companyt (az Unalmas Vállalatot), amely alagutakat épít. Politikai szerepvállalása, köztük a 2024-es amerikai elnökválasztási kampányban Donald Trump támogatása, rendszeresen vitát vált ki. A SpaceX talán legjelentősebb fejlesztése a Falcon 9 rakéta, amelynek első fokozata a küldetés után visszatér a földre, és újra felhasználható, így az indítás költsége jelentősen csökkent. A Dragon űrkapszula 2020 óta visz embereket a Nemzetközi Űrállomásra, a NASA pedig a cég egyik legnagyobb megrendelője. A Starlink alacsony Föld körüli pályán keringő műholdakkal szolgáltat szélessávú internetet ott is, ahol a földi hálózat nem érhető el. Az első 60 műholdat 2019-ben állították pályára, az első ügyfelek 2020 októberében csatlakoztak. 2026 második negyedévének végén az előfizetők száma 12 millió volt, egy évvel korábban hatmillió, a SpaceX augusztusi közlése szerint pedig meghaladta a 13 milliót. A Starlink Mobile műholdról közvetlenül elérhető telefonszolgáltatását 22 millióan használják. A második negyedévben a Starlink bevételének mintegy 42 százaléka vállalati és kormányzati ügyfelektől származott.

 

4igspacexstarlink mobilezarándy pálSzóljon hozzá!

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