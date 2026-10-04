Térerő nélkül: Mi lesz, ha megtörténik az elképzelhetetlen?

A következő lépcső a Starlink Mobile V2 lehet, amely már 5G-sebességű széles sávú adatkapcsolatot ígér. Ennek bevezetését a 4iG 2027 végére tervezi, Montenegróban és Észak-Macedóniában is. Zarándy Pál azt is elmondta, hogy a felhasználónak ehhez nem kell külön műholdas telefon, új SIM-kártya, külső antenna vagy műholdas terminál. A technológiát hagyományos mobiltelefonokkal való közvetlen kapcsolatra tervezték. A díjszabásról egyelőre nincs végleges információ, a 4iG szerint az árakat és az előfizetési konstrukciókat az engedélyezést követően ismertetik.

A lakosságon túl

A megállapodás másik pillére a Sovereign Solutions, amely nem lakossági mobilkiegészítés, hanem kormányzati és védelmi célú műholdas kommunikációs megoldás. A 4iG szerint ennek várható indulási időpontja 2027 áprilisa. A konstrukció a SpaceX műholdas infrastruktúráját a 4iG-csoport Magyarországon unikális, műholdas távközlésben szerzett több évtizedes integrációs és üzemeltetési képességeivel kapcsolja össze.

A szuverén jelző ebben az esetben azt jelenti, hogy a magyarországi központi és végponti hálózati elemek, a felhasználói hozzáférések és az adatok kezelése magyar kontroll alatt marad. A rendszert Magyarországon a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. telepíti, üzemelteti és támogatja, a kommunikáció pedig végponttól végpontig védett. A részletes hálózati és biztonsági szabályokat nemzetbiztonsági okokból nem hozzuk nyilvánosságra

– jelentette ki a stratégiai igazgató.

Az ukrán helyzet

Ez azért is fontos kérdés, mert a Starlink ukrajnai alkalmazása már megmutatta a rendszer mindkét oldalát: a műholdas kommunikáció stratégiai értékét, egyúttal a szolgáltatótól való függőség kockázatát is. A Starlink ukrajnai alkalmazása az egyik legerősebb gyakorlati bizonyíték arra, hogy a műholdas rendszer szélsőséges körülmények között is használható. A 2022-es orosz invázió után a Starlink – amely egyébként nem azonos a Starlink Mobile-lal – gyorsan a kommunikáció egyik fontos eszközévé vált: az ukrán hadsereg a fronton a csapatok közötti kapcsolattartásra, a drónok irányítására és felderítési adatok továbbítására is használta. A rendszer jelentőségét tükrözi az is, hogy Oroszország megpróbálta zavarni a Starlink működését.