Katolikus forradalom

Két évvel ezelőtt a párizsi olimpiai megnyitóünnepség sokakat mélységesen felháborító, olykor blaszfemikus performansza után Franciaország a Stade de France-ban egy teljesen más arcát mutatta. Nyolcvanezer, tekintetét égre emelő fiatal, átlényegülten, nagy hittel volt együtt egy megrendült ágostonos szerzetessel, aki nem szégyellte könnyeit. Elérzékenyülten állt egy gyönyörű, francia szenteket bemutató, mély tanúságtételekkel lezajlott este végén az ősi ének, a Salve Regina éneklése alatt. A himnusz választása ismét üzenet volt mind a modernisták, mind a hagyományt túlhajtók felé. Van egység. A fiatalok zengték ezt a még egyházszakadás előtt keletkezett éneket, ahogy zengik a X. Piusz közösség épp renitens konzervatívjai is templomaikban. A pápa minden liturgikus cselekményé­ben megmutatta, nem csupán a tridenti latin misét lehet kellő mélységgel, odaadással és méltósággal ünnepelni: „Ma különösen is szembesülünk azzal, hogy korunkból mintha hiányozna a teljesség, a mélység és hiányoznának az ígéretek. Az ének, a szó és a liturgikus mozdulat nemes egyszerűsége sokak számára rést nyithat a világosságra, a béke oázisát kínálhatja egy állandó kapcsolódásban élő és zajos társadalomban” – üzente minden, a katolikus egyház liturgiáját a modernség és a kor kihívásainak való beteges megfelelési kényszerrel tevékenykedőknek. Vissza a forráshoz!