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Vélemény

Kiszera méra bávatag

A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

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Néző László
Kiszera méra bávatag
2026. 11. 15. 6:00
Fotó: FLORIAN GAERTNER
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halandzsaBerlinMagyar Péter

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