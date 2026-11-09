Szemben a világtrendekkel

A közösségileg kiadott 2.0-s püspöki körlevél tehát az évezredes építkezés, gyarapodás, magas társadalmi minőség kézikönyve, amely teljes egészében a tükrözi életpártiságával, szexuáletikai irányelveivel, az élet szentségének, a személy és a család méltóságának, a társadalmi kérdések különböző horizontjainak értelmezéseivel mindazt, amire ebben a túlszabályozott, digitális rabsággal fenyegető, zajos világban bárkinek is szüksége lehet.

Ahogy Szent XXIII. János pápa mondta a II. Vatikáni Zsinatról, hogy ablak a világra. Nem ajtó a világnak, hogy az benyomuljon az egyházba. Ablak, amely tágasságot teremt, beengedi a jót és bezárva kint tartja, ami rossz. Az egyház belső ereje, mágneses vonzása pedig belülről, az ajtón belül van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele pontosan ennek az evangéliumi vonzásnak az erejét azzal mutatja meg, hogy semmi újat nem ad a jézusi tanításon kívül, forradalmi tette az, hogy felvállalja a világtrendekkel szembeni tanbeli hűséget, követve a mindenkori pápák sokszor történelmileg visszanézve is igazolt profetikus tanítását. Ez a merész kiállás, a Szent István-i és Szent Gellért-i folytonosság a legnagyobb értéke, az, amit egy szűk, progresszív elit pont bűnként fejére olvas. Láthatólag mindhiába.

A szerző teológus