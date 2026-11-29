Ezek után Sherlock Holmes történeteibe illő rejtély, hogy mire alapozza az európai elit azt a tévképzetet, hogy bármilyen beleszólása lesz a világ sorsába, miközben gyáván és öntelten kizárja magát a tárgyalóteremből. Nézzük meg, mit tudtak letenni az asztalra: évek óta egy steril, önámító buborékban élnek, ahol a külpolitikát az üres sajtóközlemények és az öncsonkító büntetőcsomagok és Kaja Kallas bugyuta nyilatkozatai helyettesítik. Miközben Trump, Putyin és Hszi a nukleáris egyensúlyról és a globális erővonalakról alkudozik, az Európai Unió a huszonkettedik szankciós csomagon görcsöl, és arcátlanul kétszínű morális magaslatról osztja az észt. Óvodás duzzogás a nagypolitika színpadán: nem állunk szóba azzal, aki nem tetszik nekünk, inkább tönkretesszük a saját gazdaságunkat, eladósítjuk a következő generációkat, hogy megmutassuk, milyen elvhűek vagyunk. Csakhogy a történelemben a sértődött durcáskodás soha nem volt stratégia, a szankciós mánia pedig csak a tehetetlenek pótcselekvése.

Különösen brutális ez a valóságvesztés Ukrajna kapcsán. Sencsenben a nagyfiúk arról tárgyaltak, hogyan lehet konszenzusra jutni, Berlinben a kicsik még mindig abban a hazugságban ringatják magukat, hogy ennek a háborúnak csak úgy lehet vége, ha katonailag és gazdaságilag egyszerűen lenyomják Oroszországot. Nem vesznek tudomást sem a harctéri valóságról, sem arról, hogy az európai ipar épp a szankciók és az elszabadult energiaárak miatt vérzik el, miközben a világ többi része köszöni szépen, kereskedik és alkut köt. Az európai vezetők úgy viselkednek, mint egy eladósodott szerencsejátékos, aki ahelyett, hogy felállna az asztaltól, egyre nagyobb téteket tesz fel. Maga Európa ma már nem globális játékos, csupán egy drága páholyból figyelő, fizető statiszta. Hála a fogalmatlan vezetőknek, a háború számláját mi álljuk, a romokat mi takarítjuk el, de a békéről szóló papírt mások írják alá a fejünk fölött, csak mert ők eltartott kisujjal kávézgattak ahelyett, hogy leültek volna tárgyalni még az elején.