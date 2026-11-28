Átadja a frakcióvezetést Rétvári

A pártelnök kitért arra is, hogy a Tisza egy tipikusan baloldali, liberális programot valósít meg.

Veszélyben vannak az értékeink, veszélyben vannak a vívmányaink. Meg kell erősödnünk, hogy azután megerősíthessük azokat, akik számítanak ránk. Meg kell védenünk a természetes családmodellt, a biológia törvényszerűségeit, az emberi élet méltóságát, az iskoláinkat, a közösségeinket, a keresztény értékeket

– sorolta.

Rétvári szerint készen kell állni arra, hogy felkészülten és határozottan vívják meg a politikai csatákat. De azt is látni kell, hogy ez nem csak egy politikai csata, ezek nem pusztán szakpolitikai viták, ezek a civilizációnk alapjainak a megvédéséről szólnak. A politikus kiemelte, hogy a kereszténydemokráciának nem a leghangosabb, hanem a legtisztább kell, hogy legyen a hangja. Meglátása szerint a kereszténydemokrácia nem egy szó egy plakáton, hanem egy tett a hétköznapokban. Rétvári Bence megerősítette azt is, hogy a KDNP parlamenti frakcióvezetését a jövő év elején átadja.

A pártépítés a jövő fontos feladata

Semjén Zsolt, a KDNP leköszönő elnöke arról beszélt, hogy egy választási vereség után helyes a generációváltás. Jelezte, hogy a ciklus felében mindenképpen átadta volna a párt vezetését, a folyamatnak a vereség egyfajta katalizátora volt.

A generációváltás azért lehetséges, mert tucatnyi olyan fiatal politikust sikerült felépíteni, aki át tudja venni a 82 éves párt irányítását. Kormányon technokraták és szakpolitikusok kellenek, ellenzékben debattőr képességű emberek, akik az élet minden kérdésére képesek azonnal válaszolni

– összegzett.