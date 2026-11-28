Magyar kormánya sem...

Ezzel át is kanyarodhatunk Magyar Péter második állítására, amely szerint az élelmiszerárakat a radikális áfacsökkentés és a kiskereskedelmi különadó eltörlése fékezi meg.

Erről egyértelműen kiderült, hogy nem igaz. Fontosabb kérdés, hogy Magyar egyáltalán komolyan gondolta-e, amit mondott, merthogy kormánya a kampányígéretekkel homlokegyenest ellentétes intézkedéseket hajt végre.

A mai miniszterelnök egyrészt azt ígérte az áprilisi választás előtt, hogy pártja azonnal csökkenti az egészséges élelmiszerek áfáját, ha hatalomra kerül. Ez idén nem történt meg és jövőre sem fog – legalábbis erre enged következtetni, hogy az intézkedés nem kapott helyet sem a 2027-es adótörvényekben, sem a költségvetésben. Előbbieket már megszavazta a parlament, utóbbi elfogadása december közepére várható, de most már nehéz elképzelni, hogy bekerülne. Már csak azért is, mert nyáron még azt közölte lapunkkal az agrártárca, hogy a költségvetés stabilizálása után kerülhet sor az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentésére, a Pénzügyminisztérium ugyanakkor szeptember végén már arra sem tért ki, mikor léphet életbe az intézkedés. Ősszel még az sem volt egészen világos, mi számít egészséges élelmiszernek, legalábbis adóügyileg. A kampányígéretről a minap az RTL is megkérdezte a Pénzügyminisztériumot, a tárca válasza szerint a csökkentés továbbra is tervben van, de a 2027-es költségvetési tervezetben nem szerepel, mert a kormány csak megfelelő fedezet mellett vezetné be.